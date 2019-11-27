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После дождей вернутся морозы: синоптик уточнила, когда ждать похолодания
Погода в ближайшие дни — 28 и 29 ноября — принесет дожди, а с 1−2 декабря вернется похолодание. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
В ночь с 27 на 28 ноября морозы возможны в северных областях, но не сильные — до трех градусов ниже нуля.
День 28 ноября в восточных областях обойдется без осадков, а вот в западные регионы стянутся дожди из Европы. При этом немного потеплеет. В течение дня в большинстве областей ожидается от трех до семи градусов, в южных районах, на крайнем западе до +12 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с.
Напомним, погоду в ближайшие дни в Украине будет определять черноморский циклон. Как и обещали синоптики, последние дни ноября запомнятся преимущественно плюсовой температурой.
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