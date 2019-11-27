В семье министра здравоохранения Скалецкой — пополнение (фото)

Общество и люди

В семье министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, которая назвала приоритетом правительства здоровье детей и повышение уровня рождаемости, пополнение — у ее сестры родился сын.

Новоиспеченная тетя выложила фото с новорожденным на свою страничку в социальных сетях. «Сегодня между встречами посетила киевский роддом не как министр, а как сестра и тетя крошечного мужчины. Какое же это счастье держать на руках новорожденного будущее Украины! Желаю всем этого счастливого ощущения в жизни и искренне благодарю за бесценную работу всех украинских медработников», — написала Скалецкая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у «Слуги народа» Романа Грищука (создателя шоу «Мамахохотала») и его супруги — модели и звезды шоу Анны Гресь — родился сын.



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