- 13:26 Неудачный обгон: полицейские попали в жесткую аварию под Ивано-Франковском
- 13:18 Зеленский встретился с президентом Литвы: о чем удалось договориться
- 13:13 Трампа пригласили в Конгресс на слушания по его импичменту: что об этом известно
- 12:54 «А у щенков будут рога?»: собака сбежала из дома и завязала романтические отношения с оленем
- 12:52 Опять отказ: суд в Швеции принял решение по апелляции "Газпрома"
- 12:48 Смертельный пожар в "Токио Стар": суд принял резонансное решение по владельцу отеля
- 12:38 Изнасиловал женщину возле вокзала: названы приметы преступника, промышляющего на Виннитчине
- 12:34 В семье министра здравоохранения Скалецкой — пополнение
- 12:19 Доллар ниже 24 гривен: в чем причина и что будет с курсом валюты через неделю
- 12:17 Сюрприз: Приянка Чопра разбудила мужа, запустив к нему в постель щенка овчарки
- 12:09 У Путина рассказали о переговорах по возвращению оборудования с украинских кораблей
- 12:09 Российских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпиадах: что произошло
В семье министра здравоохранения Скалецкой — пополнение (фото)
В семье министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, которая назвала приоритетом правительства здоровье детей и повышение уровня рождаемости, пополнение — у ее сестры родился сын.
Новоиспеченная тетя выложила фото с новорожденным на свою страничку в социальных сетях. «Сегодня между встречами посетила киевский роддом не как министр, а как сестра и тетя крошечного мужчины. Какое же это счастье держать на руках новорожденного будущее Украины! Желаю всем этого счастливого ощущения в жизни и искренне благодарю за бесценную работу всех украинских медработников», — написала Скалецкая.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у «Слуги народа» Романа Грищука (создателя шоу «Мамахохотала») и его супруги — модели и звезды шоу Анны Гресь — родился сын.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!