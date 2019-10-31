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Известная модель родила сына нардепу от "Слуги народа" (фото)
У прошедшего в парламент от партии «Слуга народа» Романа Грищука — создателя шоу «Мамахохотала» — и его супруги — модели и звезды шоу Анны Гресь родился сын.
«Как дела? Родила!» — так Аня Гресь прокомментировала в Instagram фотографию, сделанную в больничной палате, куда пришел ее муж.
А фото счастливых отца и бабушки новорожденного опубликовал блогер Александр Барабошко: «Чувствую искреннюю радость. Роман Грищук стал отцом, Аня Гресь — мамой. И счастливая бабушка на фото. В такие моменты быть взрослым круто. Сын!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на внеочередных парламентских выборах Роман Грищук обошел народного депутата Украины восьмого созыва Дмитрия Андриевского.
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