Украина

Глава Минздрава заявила, что лично "с удовольствием" повысит рождаемость в Украине

Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, заявив, что приоритетом правительства является здоровье детей и повышение уровня рождаемости, добавила, что готова к этому присоединиться.

Как сообщают «Буквы», об этом Скалецкая заявила во время брифинга. Отметив, что за последние пять лет рождаемость сократилась на 40 процентов, она подчеркнула, что государственная политика в сфере увеличения продолжительности жизни и повышения уровня рождаемости должна быть определена.

«Это могут быть программы по репродуктивному здоровью или скрининговые программы. Я тоже готова присоединиться к повышению рождаемости в Украине, и с удовольствием это сделаю», — заявила Скалецкая.

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