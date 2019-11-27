- 07:30 Михаил Поплавский: «Без любви к своей стране невозможно достичь успеха»
- 07:26 Вирусным гепатитом можно заразиться, когда лечишь зубы или делаешь маникюр, — врач
- 07:25 То дождь, то снег: синоптик дала прогноз погоды в Украине до конца недели
- 07:24 Новые тренды в маникюре: бордо, латте и темно-серый
- 07:01 В Киеве конфликт на дороге закончился стрельбой: подробности
- 06:50 Муж Заворотнюк нашел новую партнершу
- 06:37 Ревнует, как девчонка: Анджелина Джоли нашла новый повод для скандалов с Брэдом Питтом
- 05:51 Пенсионный фонд "под колпаком": ПФУ заподозрили в неэффективном использовании средств
- 05:31 С гриппом не шутят: "безобидная" болезнь обернулась страшной трагедией для молодой девушки
- 05:26 Кого ждет удача: гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака
- 04:36 Только не кофе! Ученые назвали лучшее средство от похмелья
- 03:58 Почти как руки-базуки: накачать бицепсы-банки можно с помощью воображаемых гантелей
Новые тренды в маникюре: бордо, латте и темно-серый (фото)
Стиль отражает наше мироощущение. Учет трендов и наличие вкуса — обязательные условия того, чтобы ваш образ был неординарным. В холодное время года на ваш маникюр обязательно обратят внимание, когда вы снимаете перчатку, когда держите на улице чашечку кофе, наслаждаясь его ароматом и согреваясь одновременно. И если маникюр на высоте, то и вы чувствуете себя соответствующе. Важно ли такое самоощущение? Конечно! Оно дарит вам уверенность в себе. А она очень нужна для того, чтобы осуществлять смелые планы и двигаться вперед, несмотря на трудности.
О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист призер международного конкурса по ногтевому искусству Ильдико Герасим, которая работает в Великобритании.
— В нынешнем сезоне в тренде короткие и «обнаженные» ногти в нюдовой палитре, — говорит Ильдико Герасим. — Среди цветов популярны бордовый, серый и коричневый. Очень красив, к примеру, бордовый с дизайном, в котором использована голографическая фольга. Этот цвет эффектен и в матовом покрытии. Его можно дополнить белыми цветами и серебристыми линиями.
— Эффектно.
— Прекрасно сочетание латте и темно-серого с россыпью кристаллов. Форма ногтей может быть квадратной. Очень красиво на нюдовых ногтях миндалевидной формы смотрится акварельный цветок, дополненный блестками «белое золото».
— А что посоветуете любительницам экстравагантности?
— Например, темно-синий дизайн с яркой морской губкой. В основе идеи — популярный BUBBLE EFFECT, но в моей интерпретации. Мне нравятся дизайны, которые вдохновлены природой. Это могут быть пейзажи. Уже совсем скоро актуальны станут рождественские темы. И, конечно, зимой на пике популярности будет красный цвет.
— Что сейчас в антитренде?
— Жемчужные оттенки отвергаются сегодня большинством женщин.
— Как ухаживать за ногтями и кожей зимой? В этот период кожа становится особенно чувствительной.
— Качественный крем для рук поможет вашей коже легко пережить холодное время года. Для кутикулы используйте масло. В холод и непогоду надевайте перчатки. Они защитят кожу рук.
— Вы опытный мастер. Какой маникюр у счастливой женщины?
— Тот, который ее радует. И цвет, и форма ногтей ей должны нравиться. Это очень важно.
— Нужно ли сочетать цвет ногтей с цветом помады?
— Если маникюр сложно сочетать с нарядом, на выручку приходит сочетание с помадой.
— Какой ваш любимый осенний маникюр?
— Ногти средней длины миндалевидной формы в серым или нюде.
— Какой маникюр вы порекомендовали бы для офиса, спорта, отдыха?
— Короткие или средней длины ногти с красным цветом уместны для каждого случая.
— А что посоветуете для путешествий?
— Все будет зависеть от цели поездки. Главное же — удобство.
— Как вы считаете, каким маникюр будет в будущем?
— Нейл-индустрия стремительно развивается, иновационные технологии появляются на рынке каждый день. Тем не менее, думаю, идеальная кутикула и красивый дизайн будут оставаться главными критериями стиля.
— Как вы стали нейл-стилистом?
— Несколько лет назад, собираясь в путешествие, хотела сделать маникюр. Но мастер, у которого была последней клиенткой в тот день, была не в настроении и маникюр, который я получила, мне совершенно не пришелся по вкусу. Это было совсем не то, о чем я ее просила. Испытала разочарование и в этот момент решила научиться делать себе маникюр, чтобы не зависеть от кого-то. Через месяц пошла на курсы. Нейл-арт меня увлек. С каждым днем хотелось делать свою работу лучше и лучше. Я продолжила обучение и сейчас каждый день совершенствуюсь в своем деле. Недавно стала призером чемпионата мира по нейл-арту, который проходил в Братиславе.
— Какой лучший комплимент вы получали от клиентов?
— Это были слезы радости на глазах у женщины. Она даже не ожидала, что ее ногти станут столь красивыми. А в другой раз за ногти своей жены меня поблагодарил ее муж.
— Для человека творческой профессии очень важно вдохновение. В чем вы его черпаете?
— Мечты моих клиенток — стимул создавать новые красивые дизайны. Каждый декор по-своему особенный. Никогда не делаю один и тот же дизайн дважды. Каждый человек уникален. И его стиль тоже должен быть уникальным.
— Бывали ли вы в Киеве?
— Нет, но мечтаю об этом. Знаю, что столица Украины очень красива. Мне хочется увидеть знаменитый Софийский собор с его мозаиками и фресками. Я увлекаюсь историей, мне это интересно. Также восхищаюсь многими талантливыми киевскими нейл-стилистами, которые у меня есть в списке друзей в Facebook. Возможно, когда-то удастся посотрудничать с украинскими коллегами.
— Что, с вашей точки зрения, является в нейл-арте хорошим вкусом?
— Думаю, все относительно. То, что понравится мне, не обязательно понравится вам. Не так ли?
— Что маникюр может поведать о женщине?
— Маникюр — это визитная карточка женщины, он может рассказать о ней прежде всего то, что ей нравится заботиться о себе.
— Какой маникюр может прибавить годы, а какой сделать женщину моложе?
— Если говорить о дизайне, не думаю, что такое есть. А вот ухоженность рук делает их более привлекательными — это правда.
— Как вы считаете, какую женщину можно назвать стильной?
— Стильная женщина учитывает модные тенденции во всем. Маникюр — не исключение.
Ранее нейл-стилист из Болгарии Елена Ягодинская рассказала «ФАКТАМ» о термопокрытиях и других трендах сезона в маникюре. По ее мнению, сейчас популярны спокойные, приглушенные тона, актуальны матовые и вельветовые текстуры.
Оригинальными идеями дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделилась и нейл-стилист из Румынии Кэтэлина Параскив. Она рассказала, что в оформлении модны листья и цветочные узоры, и посоветовала обратить внимание на синий цвет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...