Новые тренды в маникюре: бордо, латте и темно-серый (фото)

Стиль жизни

Стиль отражает наше мироощущение. Учет трендов и наличие вкуса — обязательные условия того, чтобы ваш образ был неординарным. В холодное время года на ваш маникюр обязательно обратят внимание, когда вы снимаете перчатку, когда держите на улице чашечку кофе, наслаждаясь его ароматом и согреваясь одновременно. И если маникюр на высоте, то и вы чувствуете себя соответствующе. Важно ли такое самоощущение? Конечно! Оно дарит вам уверенность в себе. А она очень нужна для того, чтобы осуществлять смелые планы и двигаться вперед, несмотря на трудности. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист призер международного конкурса по ногтевому искусству Ильдико Герасим, которая работает в Великобритании.

— В нынешнем сезоне в тренде короткие и «обнаженные» ногти в нюдовой палитре, — говорит Ильдико Герасим. — Среди цветов популярны бордовый, серый и коричневый. Очень красив, к примеру, бордовый с дизайном, в котором использована голографическая фольга. Этот цвет эффектен и в матовом покрытии. Его можно дополнить белыми цветами и серебристыми линиями.

Стильно смотрится бордовый в дизайне с использованием голографической фольги (фото из альбома Ильдико Герасим)

— Эффектно.

— Прекрасно сочетание латте и темно-серого с россыпью кристаллов. Форма ногтей может быть квадратной. Очень красиво на нюдовых ногтях миндалевидной формы смотрится акварельный цветок, дополненный блестками «белое золото».

Красиво сочетание – латте и темно-серый с россыпью кристаллов (фото из альбома Ильдико Герасим)

— А что посоветуете любительницам экстравагантности?

— Например, темно-синий дизайн с яркой морской губкой. В основе идеи — популярный BUBBLE EFFECT, но в моей интерпретации. Мне нравятся дизайны, которые вдохновлены природой. Это могут быть пейзажи. Уже совсем скоро актуальны станут рождественские темы. И, конечно, зимой на пике популярности будет красный цвет.

Темно-синий дизайн с яркой морской губкой придется по душе любительницам необычного (фото из альбома Ильдико Герасим)

— Что сейчас в антитренде?

— Жемчужные оттенки отвергаются сегодня большинством женщин.

— Как ухаживать за ногтями и кожей зимой? В этот период кожа становится особенно чувствительной.

— Качественный крем для рук поможет вашей коже легко пережить холодное время года. Для кутикулы используйте масло. В холод и непогоду надевайте перчатки. Они защитят кожу рук.

— Вы опытный мастер. Какой маникюр у счастливой женщины?

— Тот, который ее радует. И цвет, и форма ногтей ей должны нравиться. Это очень важно.

— Нужно ли сочетать цвет ногтей с цветом помады?

— Если маникюр сложно сочетать с нарядом, на выручку приходит сочетание с помадой.

Нежный цветок на миндалевидных ногтях понравится ценительницам элегантности (фото из альбома Ильдико Герасим)

— Какой ваш любимый осенний маникюр?

— Ногти средней длины миндалевидной формы в серым или нюде.

— Какой маникюр вы порекомендовали бы для офиса, спорта, отдыха?

— Короткие или средней длины ногти с красным цветом уместны для каждого случая.

— А что посоветуете для путешествий?

— Все будет зависеть от цели поездки. Главное же — удобство.

— Как вы считаете, каким маникюр будет в будущем?

— Нейл-индустрия стремительно развивается, иновационные технологии появляются на рынке каждый день. Тем не менее, думаю, идеальная кутикула и красивый дизайн будут оставаться главными критериями стиля.

Бордовый эффектен с матовым покрытием (фото из альбома Ильдико Герасим)

— Как вы стали нейл-стилистом?

— Несколько лет назад, собираясь в путешествие, хотела сделать маникюр. Но мастер, у которого была последней клиенткой в тот день, была не в настроении и маникюр, который я получила, мне совершенно не пришелся по вкусу. Это было совсем не то, о чем я ее просила. Испытала разочарование и в этот момент решила научиться делать себе маникюр, чтобы не зависеть от кого-то. Через месяц пошла на курсы. Нейл-арт меня увлек. С каждым днем хотелось делать свою работу лучше и лучше. Я продолжила обучение и сейчас каждый день совершенствуюсь в своем деле. Недавно стала призером чемпионата мира по нейл-арту, который проходил в Братиславе.

Ильдико Герасим: «Мечты моих клиенток – стимул создавать новые красивые дизайны» (фото из альбома Ильдико Герасим)

— Какой лучший комплимент вы получали от клиентов?

— Это были слезы радости на глазах у женщины. Она даже не ожидала, что ее ногти станут столь красивыми. А в другой раз за ногти своей жены меня поблагодарил ее муж.

— Для человека творческой профессии очень важно вдохновение. В чем вы его черпаете?

— Мечты моих клиенток — стимул создавать новые красивые дизайны. Каждый декор по-своему особенный. Никогда не делаю один и тот же дизайн дважды. Каждый человек уникален. И его стиль тоже должен быть уникальным.

— Бывали ли вы в Киеве?

— Нет, но мечтаю об этом. Знаю, что столица Украины очень красива. Мне хочется увидеть знаменитый Софийский собор с его мозаиками и фресками. Я увлекаюсь историей, мне это интересно. Также восхищаюсь многими талантливыми киевскими нейл-стилистами, которые у меня есть в списке друзей в Facebook. Возможно, когда-то удастся посотрудничать с украинскими коллегами.

— Что, с вашей точки зрения, является в нейл-арте хорошим вкусом?

— Думаю, все относительно. То, что понравится мне, не обязательно понравится вам. Не так ли?

— Что маникюр может поведать о женщине?

— Маникюр — это визитная карточка женщины, он может рассказать о ней прежде всего то, что ей нравится заботиться о себе.

— Какой маникюр может прибавить годы, а какой сделать женщину моложе?

— Если говорить о дизайне, не думаю, что такое есть. А вот ухоженность рук делает их более привлекательными — это правда.

— Как вы считаете, какую женщину можно назвать стильной?

— Стильная женщина учитывает модные тенденции во всем. Маникюр — не исключение.

Ранее нейл-стилист из Болгарии Елена Ягодинская рассказала «ФАКТАМ» о термопокрытиях и других трендах сезона в маникюре. По ее мнению, сейчас популярны спокойные, приглушенные тона, актуальны матовые и вельветовые текстуры.

Оригинальными идеями дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделилась и нейл-стилист из Румынии Кэтэлина Параскив. Она рассказала, что в оформлении модны листья и цветочные узоры, и посоветовала обратить внимание на синий цвет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter