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День ангела Матвея: поздравления и открытки
В пятницу, 29 ноября, отмечается день памяти апостола и евангелиста Матфея. В этот день празднуют именины Матвеи (Матфеи).
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинников.
В замечательный твой праздник
Я хочу тебя поздравить,
Пожелать тебе успехов,
Чтоб не подводила память,
Чтобы весело жилось,
Чтобы сладко спалось,
Ну, а если не спалось —
О любви мечталось!
Береги себя, Матвей!
Будь счастливым,
Не болей!
***
Я тебя поздравляю, Матвей. Пусть в имени твоём всегда сочетается слава и победа, пусть личность твоя постоянно лидирует в любых делах. Матвей, желаю яркой киноленты жизни, счастливых эпизодов и только положительных ролей.
***
Дорогой Матвей, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы никто не мешал тебе добиваться успеха, чтобы ничто не смогло сбить тебя с толку, чтобы никогда поезд твоей жизни не сошел с рельс удачи и везения. Матвей, желаю тебе быть счастливым человеком при любом раскладе и при всякой погоде.
***
С именинами, Матвей.
Не печалься, не болей.
В жизни будет все путем,
Только сделай ход конем.
Пусть решаются задачи,
Пусть сопутствует удача,
Никогда не падай духом,
Ни пера тебе ни пуха.
Не теряйся без причин,
Выбирайся из пучин.
Ведь мужчина ты, боец,
Будь по жизни молодец.
***
С Днем ангела тебя любимый,
Пусть будешь им всегда хранимый,
Чтоб ночью, утром или днем,
Всегда смогли вы быть вдвоем,
А если в путь тебе идти,
Его с собой всегда возьми,
Тебя он точно сбережет,
От бед и горести спасет!
Напомним, что 28 ноября начался Рождественский пост. Открытки и стихи-пожелания удачного поста можно посмотреть здесь.
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