Общество и люди

День объятий 2019: веселые открытки и поздравления

В среду, 4 декабря, отмечается Международный день объятий. Отметим, что День объятий отмечают и 21 января.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить друзей с праздником и обнять их.

В день объятий пожелаю

Обниматься каждый день.

Это действие простое

Может вылечить мигрень.

«Обнимашки» пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.

Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.



***

С Днем объятий поздравляю!

Срочно близких обними.

В этот праздник я желаю

Счастья, радости, любви!

Пусть объятия простые

Дарят веру в доброту,

Настроенья озорные

И реальную мечту!



***

Стремитесь дарить теплоту Ваших рук,

Чтоб слышен от радости сердца был стук.

Дарите друг другу объятья свои —

Цените частичку нежнейшей любви!

Делитесь друг с другом своей теплотой,

Душевной идиллией и красотой…

Дарите друг другу свое: понимание,

Заботу и нежность, улыбку, внимание!

Не бойтесь обнять, просто так, от души,

Ведь Ваши объятия, так хороши —

В них: сила, тепло, вдохновение, свет,

Что сможет всегда уберечь Вас от бед!



***

Поздравления принимай,

Шире руки расставляй.

Обнимашки принимай,

В День объятий — обнимай!



***

Тебя я обнимаю,

Дарю свое тепло,

От всей души желаю,

Во всем чтоб повезло.

И чтоб за чаю чашкой

Печаль ушла скорей,

И много обнимашек

Согрели в этот день.

Ранее мы писали, как объятия помогают детям лучше учиться.

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