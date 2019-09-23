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Здоровье и медицина

Чтобы ребенок лучше усваивал информацию в школе, его нужно чаще обнимать

7:22 25 сентября 2019 25
Объятия укрепляют иммунитет и помогают справляться со стрессами
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

После продолжительных каникул у детей началась активная школьная жизнь, кружки, секции. Они устают, испытывают стрессы, часто не в состоянии усвоить всю информацию, которую получают. Чтобы им было легче справляться с эмоциональными и умственными перегрузками, специалисты рекомендуют почаще… обнимать детей. Благодаря этому у ребенка сформируется стрессоустойчивость. Кроме того, объятия способствуют мыслительной деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как после каникул или длительного отпуска улучшить работу мозга.

Ученые из Университета Калифорнии утверждают: если малыша любят, обнимают и целуют, в его мозгу образуется больше нейронных связей. Благодаря этому у ребенка улучшается память, он легче запоминает прочитанное и услышанное.

Во время объятий вырабатывается гормон окситоцин, отвечающий за чувство любви и привязанности, а также эндорфин (гормон счастья). Благодаря им у ребенка повышается иммунитет, и организм лучше противостоит инфекциям.

Окситоцин позволяет нормализовать сон, снижает тревожность. Достаточно 10 минут объятий вечером, чтобы крепко спали и мама, и ребенок.

Исследователи из Австралии установили, что у детей, которых часто обнимают родители происходят изменения на уровне ДНК, улучшающие развитие, речь, ускоряющие рост.

А специалисты из Университета Северной Калифорнии пришли к выводу: если ребенка мало обнимали, он не научится любить и испытывать привязанность, будет больше подвержен депрессии, гормональным всплескам, у него выше риск пристраститься к наркотикам, чем у детей, родители которых не скупились на проявление теплых чувств.

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О нарушении привязанности у детей, которых редко обнимали, говорили и ученые из Гарвардского университета. Также они обнаружили, что у таких деток неправильно выделяется гормон роста, и они начинают заметно отставать от сверстников, растущих в семьях людей, проявляющих свои теплые чувства. В дальнейшем такие дети склонны к гипертонии (повышенное артериальное давление).

Даже в любящей семье ребенка часто обнимают недостаточно. Американские специалисты настаивают: как бы родители не уставали после работы, как бы ни были загружены домашними делами, ребенка важно обнимать и целовать.

Если ребенок плохо себя вел, получил низкую оценку в школе, не выполнил работу, которую ему поручили родители, его все равно нужно обнять и поцеловать на ночь, сказать, что вы его любите. Доказано: дети, которых часто обнимают и целуют, становятся менее раздражительными, не проявляют агрессивность и стараются выполнять просьбы родителей.

По мнению специалистов, ребенка нужно обнимать не менее 12 раз в день.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о пользе поцелуев, которые помогают снять стресс и чувство тревожности, а также уменьшают головную боль.

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