- 07:39 Дожди и сильные заморозки: синоптики дали прогноз погоды на 25 сентября
- 07:31 Пастила и роллы: простые рецепты школьных перекусов от ведущей «Ревизора»
- 07:29 Новые тренды в маникюре: радужные переливы, крем и лаванда
- 07:22 Чтобы ребенок лучше усваивал информацию в школе, его нужно чаще обнимать
- 07:14 Прорыва не будет: в Украине рассказали, о чем Зеленский будет говорить с Трампом
- 06:55 «Чтобы грим не съехал в трусы»: стилист Заворотнюк рассказал о странностях в поведении актрисы перед болезнью
- 06:40 Индексация пенсий: стало известно, кому повысят сумму выплат в марте 2020 года
- 06:25 Показала грудь на Генассамблее ООН: дочь Трампа раскритиковали за неправильно выбранный лифчик
- 06:20 Криминальные войны: против «вора в законе» Гули готовится масштабный заговор
- 06:17 На что обратить внимание: гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака
- 05:55 Заворотнюк стараются не вспоминать: стала известна причина «нелюбви» ялтинцев к актрисе
- 05:45 Встречу Зеленского с Трампом пытались сорвать: появились важные детали
Чтобы ребенок лучше усваивал информацию в школе, его нужно чаще обнимать
После продолжительных каникул у детей началась активная школьная жизнь, кружки, секции. Они устают, испытывают стрессы, часто не в состоянии усвоить всю информацию, которую получают. Чтобы им было легче справляться с эмоциональными и умственными перегрузками, специалисты рекомендуют почаще… обнимать детей. Благодаря этому у ребенка сформируется стрессоустойчивость. Кроме того, объятия способствуют мыслительной деятельности.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как после каникул или длительного отпуска улучшить работу мозга.
Ученые из Университета Калифорнии утверждают: если малыша любят, обнимают и целуют, в его мозгу образуется больше нейронных связей. Благодаря этому у ребенка улучшается память, он легче запоминает прочитанное и услышанное.
Во время объятий вырабатывается гормон окситоцин, отвечающий за чувство любви и привязанности, а также эндорфин (гормон счастья). Благодаря им у ребенка повышается иммунитет, и организм лучше противостоит инфекциям.
Окситоцин позволяет нормализовать сон, снижает тревожность. Достаточно 10 минут объятий вечером, чтобы крепко спали и мама, и ребенок.
Исследователи из Австралии установили, что у детей, которых часто обнимают родители происходят изменения на уровне ДНК, улучшающие развитие, речь, ускоряющие рост.
А специалисты из Университета Северной Калифорнии пришли к выводу: если ребенка мало обнимали, он не научится любить и испытывать привязанность, будет больше подвержен депрессии, гормональным всплескам, у него выше риск пристраститься к наркотикам, чем у детей, родители которых не скупились на проявление теплых чувств.
Читайте также: Как защитить ребенка от укусов мошкары и комаров и что делать, если ужалила пчела
О нарушении привязанности у детей, которых редко обнимали, говорили и ученые из Гарвардского университета. Также они обнаружили, что у таких деток неправильно выделяется гормон роста, и они начинают заметно отставать от сверстников, растущих в семьях людей, проявляющих свои теплые чувства. В дальнейшем такие дети склонны к гипертонии (повышенное артериальное давление).
Даже в любящей семье ребенка часто обнимают недостаточно. Американские специалисты настаивают: как бы родители не уставали после работы, как бы ни были загружены домашними делами, ребенка важно обнимать и целовать.
Если ребенок плохо себя вел, получил низкую оценку в школе, не выполнил работу, которую ему поручили родители, его все равно нужно обнять и поцеловать на ночь, сказать, что вы его любите. Доказано: дети, которых часто обнимают и целуют, становятся менее раздражительными, не проявляют агрессивность и стараются выполнять просьбы родителей.
По мнению специалистов, ребенка нужно обнимать не менее 12 раз в день.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о пользе поцелуев, которые помогают снять стресс и чувство тревожности, а также уменьшают головную боль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт