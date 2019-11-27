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Санкции в действии: в России ликвидируют компанию, причастную к поставкам турбин Siemens в Крым
В России закрывают компанию «Интеравтоматика», которая попала под санкции за причастность к незаконной поставке турбин Siemensв в аннексированный Крым.
Как сообщают «Крым.Реалии», компания подала заявление о ликвидации в регистрирующий орган, его зарегистрировали 26 ноября. Готовность документов запланирована на 4 декабря.
В этой компании есть доля концерна Siemens, который пытается продать свои 46 процентов акций. Сразу же после скандала с поставкой оборудования на строящиеся ТЭС в Крым в обход санкций ЕС, в Siemens AG заявили, что полностью откажутся от своей доли в российской компании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после скандала с «Интеравтоматикой» в Siemens заявили, что концерн разрывает лицензионные соглашения с российскими компаниями, касающееся поставок оборудования для электростанций.
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