Голая подруга Жанны Фриске взбудоражила сеть (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская певица, экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова, которая является ведущей скандального телевизионного шоу «Дом-2», обнажилась на Сейшелах, где снимается реалити. 42-летняя подруга Жанны Фриске опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует абсолютно голой, лишь прикрыв стройное тело пальмовой веткой, а грудь — руками.

«Доброе утро», — кокетливо написала Ольга под фото.

Эротическое фото взбудоражило подписчиков Орловой, особенно мужчин. «Класс», «Секси», «Ты моя любимая красотулечка», «Ух ты, смело, но достойно!», «Прелесть, идеальная фигура!», «Прекрасная, как снаружи, так и в душе», — пишут в комментариях подписчики.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что возлюбленная Максима Виторгана актриса Нино Нинидзе снялась в чувственной фотосессии, «засветив» грудь.

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