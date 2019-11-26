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Возлюбленная Максима Виторгана «засветила» грудь (фото)
Возлюбленная Максима Виторгана актриса Нино Нинидзе, показавшая ранее фигуру в белье, удивила пикантной фотосессией. Красотка опубликовала на своей странице в Instagram сексуальное черно-белое фото, на котором позирует в брюках, топлес, прикрыв голую грудь руками. Чувственное фото актриса оставила без подписи.
«Как красиво!», «Унисекс», «Вы, конечно, обалденная», «Шик», «Будь счастлива!», «Какая чувственная! Какие формы!», «Магнетически красивая женщина», — пишут в комментариях.
Также она опубликовала черно-белый снимок в черном белье, показав свою стройную фигуру.
«Ветер дует, а ты гнись, извивайся… не ломая ветки», — написала Нино под этим фото.
Стоит отметить, что Максим Виторган на снимки не отреагировал. Зато поклонники актрисы засыпали ее комплиментами.
Недавно Максим Виторган сделал скрытое предложение Нино.
Напомним, о романе Нино и Максима заговорили этим летом. Пара вместе отдохнула в Греции, познакомились и поладили с детьми друг друга. В последнее время влюбленные перестали скрывать отношения и не стесняются демонстрировать свои чувства на публике.
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