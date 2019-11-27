Украина

В Киеве закроют для пассажиров несколько станций городской электрички

С 15:30 29 ноября и до 1 декабря включительно городская электричка будет курсировать по «челночному» маршруту, что связано с ремонтом путей возле станции Почайна. Как сообщили в «Киевпасстрансе», движение электропоездов организовано на участке: Дарница — Киев-Пассажирский — Почайна и обратно. В то же время станции Левобережная, Троещина, Троещина-2 закрываются для пассажиров.

Одновременно движение автобусов №№ 59, 61 приостановится, а трамваи №№ 4, 5 проследуют до станции «Генерала Ватутина».

Изменения в работе ночных троллейбусов также продиктованы ремонтами. В ночь на 28 ноября троллейбус № 91Н из-за ремонта контактной сети на бульваре Дружбы Народов с 01:40 до 03:10 будет следовать от улицы Милославской до Дарницкой площади и от Центрального ж/д вокзала до станции метро «Лыбедская». С 03:40 транспорт продолжит свой обычный маршрут.

Троллейбусы №№ 93Н и 94Н в ночь на 28 ноября (с 00:20 до 05:20) изменят маршруты в связи с ремонтом контактной сети на бульваре Т. Шевченко, и их движение организуют до Южного вокзала: № 9 3Н отправится от улицы Чернобыльской, а № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.

Сокращенный график работы трамваев №№ 8, 29 в ночь на 28 и 29 ноября объясняется ремонтом колеи на улице Привокзальной. Последние отправления транспорта по своим линиям:

— № 8 от станции метро «Лесная» — в 22:24, 22:36, от станции метро «Позняки» — в 22:26, 22:50;

— № 29 — от станции метро «Лесная» — в 22:18, 22:40, от станции метро «Бориспольская» — в 22:25, 22:45.

В 05:40 движение восстановится по привычному графику.

Напомним, что почти на две недели ограничили движение по Южному мосту.

«ФАКТЫ» также сообщали, как временно изменится работа ряда трамваев и троллейбусов. В столице из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алма-Атинской (Дарница) пока приостановлено движение трамваев №№ 23, 32, 33.

Тем временем до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), а также пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район). В столице продолжается обновление улицы Пушкинской от бульвара Шевченко до улицы Хмельницкого, а в следующем году возьмутся за участок между улицей Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко.

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