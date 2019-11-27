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- 16:34 Судился два года: полтавчанин получит компенсацию за разбитое по вине дорожников авто
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Судился два года: полтавчанин получит компенсацию за разбитое по вине дорожников авто
43-летний полтавчанин, инвалид ІІ группы, Олег Бут выиграл в Апелляционном суде Полтавской области дело против управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома. Согласно решению суда, Полтавский горисполком обязан выплатить ему около 13 тысяч гривен материальной компенсации и 5 тысяч возмещения морального ущерба за повреждение транспортного средства вследствие неудовлетворительного содержания автодорог. Судебная тяжба длилась почти два года. Напомним, в Николаевской области ямы на одном из участков дороги закрыли двумя… матрасами.
— Вечером 18 декабря 2017 года по дороге домой на участке трассы международного значения Киев — Харьков, которая проходит через Полтаву, я въехал в лужу, — рассказал «ФАКТАМ» Олег Бут. — Оказалось, что под ней находилась яма длиной 2,4 метра, 1,5 метра шириной и глубиной 13 сантиметров с резко обрывающимися краями.
В результате я повредил переднее левое колесо своей Toyota. Может, мне было бы не так обидно, если бы я не поменял за три дня до этого весь комплект колес, что обошлось более чем в 12 тысяч гривен. Поэтому я решил добиваться возмещения ущерба от балансодержателя участка дороги.
По словам Олега, полиция очень долго, целых три месяца, составляла протокол на балансодержателя, коим является УЖКХ горисполкома. Управление во главе с Сергеем Синельником пыталось перевести стрелки на КП «Городской дорожно-эксплуатационный участок», которое годами находится в стадии ликвидации. Поэтому потерпевшему сначала предстояло доказать в суде, кто же на самом деле несет ответственность за ремонт асфальтного покрытия и содержание дороги в безопасном состоянии.
— Официально я не мог вытребовать из архива горисполкома документы, подтверждающие, что именно УЖКХ является хозяином участка автотрассы, — продолжает Олег Бут. — В общем, пришлось делать это по блату — через знакомого своего знакомого. И только когда я передал в Октябрьский районный суд Полтавы этот документ, судья наложила штраф на Синельника как на должностное лицо в размере 850 гривен в пользу государства. Чиновник, кстати, ни на одно судебное заседание, которых было более десятка, на протяжении двух лет, так и не явился, и ни с одним решением суда не согласился.
Второй иск Олег Бут подал на возмещение морального и материального ущерба. Суд первой инстанции удовлетворил его частично, значительно уменьшив сумму издержек на проведение товароведческой экспертизы и на услуги адвоката. Ответчик не согласился с таким решением и обратился в апелляционную инстанцию. После этого потерпевший подал встречную апелляцию. 25 ноября Апелляционный суд отказал УКЖХ в удовлетворении исковых требовании и удовлетворил иск Олега Бута, постановив взыскать с Полтавского горисполкома, структурным подразделением которого является управление жилищно-коммунального хозяйства, 5 тысяч гривен морального ущерба.
— Выигрыш судебного процесса у городской власти по факту повреждения транспортного средства вследствие ненадлежащего содержания дорог является прецедентом, во всяком случае для Полтавы, — прокомментировал этот случай адвокат Олега Бута Александр Кузь. — Это должно мотивировать других автомобилистов, попавших в подобные ситуации, добиваться выплаты материальной и моральной компенсации от балансодержателей дорог.
Олег говорит, что будет праздновать победу после того, как получит деньги от горисполкома. Но одним из побочных достижений своей судебной тяжбы считает начало в Полтаве дорожно-строительных работ на участке трассы Киев — Харьков. Ранее этим никто не хотел заниматься, поскольку город открещивался от своего «хозяйства». А после суда, установившего истину, открещиваться стало бессмысленно.
Вот только, сетует Олег Бут, водители не верят в то, что можно судиться с государством. Сколько раз он видел в ямах на дорогах разбитые автомобили, предлагал свою поддержку их собственниками, чтобы они добивались компенсации за полученные повреждения, однако ему никто так и не позвонил и в суд не пошел…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавы Сергей Синельник должен заплатить государству 850 гривен штрафа за то, что житель города Олег Бут повредил свой автомобиль на участке международной трассы Киев — Харьков, которая проходит через Полтаву.
Фото в заголовке предоставлено Олегом Бутом
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