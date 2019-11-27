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"Тюремная" афера в Харькове: продукты для заключенных воровали тоннами (фото, видео)
В Харькове СБУ блокировала преступную схему разворовывания продуктов питания, централизованно закупленных Минюстом для заключенных. Руководители исправительных учреждений Северо-Востояного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации сбывали продукты оптом через заведения розничной торговли Харькова.
В документах же нелегально реализованная продукция значилась как израсходованная на нужды заключенных.
По предварительным данным, размер причиненного государству убытка превысил 500 тысяч гривен.
Во время оперативных действий на одной из колоний сотрудники СБУ задержали два автомобиля посредников, которые намеревались вывезти 3 тонны украденных продуктов.
Также при обысках в служебных помещениях Северо-Востояного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний были обнаружены деньги, вырученные от аферы.
«В рамках уголовного производства два заместителя руководителей исправительных учреждений и посредник были задержаны… Решается вопрос о объявлении фигурантам дела о подозрении», — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Напомним, ранее в Генпрокуратуре открыли уголовное производство в связи с неоказанием несовершеннолетним заключенным медицинской помощи в Одесском СИЗО № 21. А представители уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выявили в Южной исправительной колонии № 51 факты жестокого обращения с заключенными.
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