Происшествия

Заседание суда по делу о захвате Моста метро в Киеве снова отменили: стала известна причина

Апелляционный суд на заседании 27 ноября в очередной раз перенес рассмотрение жалобы на избрание меры пресечения Алексею Белько, грозившего взорвать Мост метро в Киеве. Об этом сообщил адвокат бывшего военнослужащего Маси Найем.

Он возмутился ситуацией и напомнил, что подобное решение суд впервые принял еще 24 октября, однако тогда не была организована видеосвязь с Белько, который находился в изоляторе СБУ.

В дальнейшем переносы последовали 5 и 14 ноября (причиной в первом случае стал отпуск судьи, а во втором — опоздание адвоката).

27 ноября суд перенес заседание, поскольку Алексея уже перевезли в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы. Там он должен пройти стационарную комиссионную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Следующее судебное заседание назначено на 11:45 9 декабря, — сообщил Найем.

Напомним, что вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро якобы из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать. Злоумышленником оказался Алексей Белько — бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.

Когда в ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника, взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку. Также он отрицает, что угрожал подрывом моста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для ветерана АТО Алексея Белько — содержание под стражей в течение 60 дней. Обвинение квалифицировало его действия по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва») и части 4 статьи 296 («Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета»).

«ФАКТЫ» транслировали заседание суда онлайн. В свою очередь МВД публиковало в сети кадры задержания Белько.



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