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Украина

Убытков на десятки миллионов: Украина оценила ущерб от захвата Россией военных кораблей

19:03 27 ноября 2019 98
Возвращенные корабли
Инф. «ФАКТОВ»

Украина предварительно оценивает убытки на возвращенных Россией кораблях ВМС в 55,5 млн гривен. Такую цифру озвучил на форуме ОБСЕ в Вене заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский. Напомним, Зеленский пообещал вернуть корабли в строй.

По словам Лоссовского, в настоящее время корабли нельзя использовать по назначению, дальнейшие выводы сделает комплексная комиссия ВМС ВСУ, которая продолжает свою работу.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает игнорировать приказ Международного морского трибунала, который обязал освободить 24 захваченных украинских моряков «безусловно», т. е. без всяческих условий.

«Россия продолжает не выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву. Она не признает иммунитет украинских военнослужащих и преследует их в судебном порядке из-за действий, осуществленных ими на борту украинских военных кораблей», — сказал дипломат, которого цитирует Укринформ.

Также он напомнил, что аналогичным образом России освободила и корабли, однако перед этим, в нарушение приказа Трибунала, конфисковала на них вооружение, средства связи, документы и материальные средства.

Напомним, возврат Россией украинских кораблей без вооружения, приборов, кухонной плиты и даже гальюнов, вызвал бурную реакцию в украинском обществе. В понедельник, 25 ноября, в Киеве под посольством Российской Федерации состоялась акция «Первый украинский гумконвой для России».

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