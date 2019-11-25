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Общество и люди

Украинский "гумконвой" для России: активисты принесли унитазы к посольству РФ в Киеве

20:02 25 ноября 2019 21
унитазы под посольством РФ
Инф. «ФАКТОВ»

Возврат Россией украинских кораблей без вооружения, приборов, кухонной плиты и даже гальюнов, вызвал бурную реакцию в украинском обществе. В понедельник, 25 ноября, в Киеве под посольством Российской Федерации началась акция «Первый украинский гумконвой для России».

Десятки людей собрались здания посольства РФ. Активисты решили материально «помочь» россиянам и организовали так называемый «гумконвой». Принесли туда туалеты, туалетную бумагу с портретом Владимира Путина и даже нижнее белье.

«Как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация, должны помочь своим меньшим братьям — россиянам», — цитирует одного из организаторов акции «24 канал».

Напомним, по решению Международного Морского трибунала Россия вернула Украине два военных катера и буксир, захваченные год назад у Керченского пролива. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» передали 18 ноября. По словам главкома ВМС Украины Игоря Воронченко, корабли вернулись в ужасном состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских военных катеров понадобится три месяца.

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