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Украинский "гумконвой" для России: активисты принесли унитазы к посольству РФ в Киеве
Возврат Россией украинских кораблей без вооружения, приборов, кухонной плиты и даже гальюнов, вызвал бурную реакцию в украинском обществе. В понедельник, 25 ноября, в Киеве под посольством Российской Федерации началась акция «Первый украинский гумконвой для России».
Десятки людей собрались здания посольства РФ. Активисты решили материально «помочь» россиянам и организовали так называемый «гумконвой». Принесли туда туалеты, туалетную бумагу с портретом Владимира Путина и даже нижнее белье.
«Как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация, должны помочь своим меньшим братьям — россиянам», — цитирует одного из организаторов акции «24 канал».
Напомним, по решению Международного Морского трибунала Россия вернула Украине два военных катера и буксир, захваченные год назад у Керченского пролива. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» передали 18 ноября. По словам главкома ВМС Украины Игоря Воронченко, корабли вернулись в ужасном состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских военных катеров понадобится три месяца.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!