Украина

Дети до 14 лет снова смогут пересекать линию разграничения на Донбассе по свидетельству о рождении, — Госпогранслужба

С 28 ноября дети до 14 лет снова смогут пересекать линию разграничения с ОРДЛО по предъявлению свидетельства о рождении. Этой новостью поделились с «ФАКТАМИ» в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Ранее в Кабмине обсуждался вопрос о том, чтобы дети до 14 лет пересекали линию разграничения исключительно по загранпаспорту.

— 28 ноября 2019 года вступает в силу постановление Кабинета министров Украины № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий» с внесенными в него 20 ноября 2019 года изменениями , — сообщил «ФАКТАМ» глава пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. — Согласно этому документу, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, могут пересекать линию разграничения в установленном пункте въезда/выезда (КПВВ. — Авт.) как по паспорту гражданина Украины для выезда за границу, так и по свидетельству о рождении. То есть этим постановлением Кабмин вернул свидетельство о рождении ребенка в перечень документов, по которым дети до 14 лет, могут пересекать линию разграничения. А именно этот момент больше всего и беспокоил украинцев, которым пришлось бы делать загранпаспорта своим детям, еще не получившим паспорт гражданина Украины.

Въезд/выезд через линию разграничения граждан Украины, которые выехали из ОРДЛО для оформления документов, по-прежнему осуществляется по предъявлению справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы (ГМС). Это справка, подтверждающая то, что человек подал документы на оформление паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

— Граждане Украины, которые родились в ОРДЛО и не получили свидетельство о рождении украинского образца, могут выезжать с временно оккупированных территорий вместе с сопровождающим лицом, которое предъявляет свой документ, удостоверяющий личность — паспорт или загранпаспорт, а также документы, подтверждающие факт рождения данного ребенка, — рассказал глава пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Андрей Демченко напомнил, что дети в возрасте от 14 до 16 лет могут пересекать линию разграничения по паспорту гражданина Украины или загранпаспорту, но обязательно в сопровождении родителей, усыновителей или же сопровождающих лиц с соответствующими документами, которые подтверждают законность пребывания данного ребенка с ними.

— Однако добавлю, что нотариально заверенное согласие второго родителя или усыновителя для пересечения линии разграничения с ребенком в возрасте до 16 лет, не требуется в том случае, если ребенок возвращается в ОРДЛО в сопровождении того же законного представителя, с которым он и выезжал, — уточнил Андрей Демченко. — Выезжать без сопровождения своих законных представителей могут подростки в возрасте от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на территории, контролируемой Украиной. Но только при наличии документа — ученического или студенческого билета, и справки из учебного заведения подтверждающего обучение в учебном заведении на территории, подконтрольной Украине — и на основании разрешения, выданного данному лицу территориальным органом, куда обращается именно администрация учебного заведения. Именно администрация учебного заведения получает такое разрешение, так как самостоятельно оформить электронный пропуск через линию разграничения гражданин может только по достижении 16 лет.

Собеседник отметил, что при этом правила пересечения подростками административной границы с Крымом, установленные в текущем году, не изменятся.

Госпогранслужба Украины призывает граждан детально ознакомиться с новыми условиями пересечения линии разграничения. И своевременно позаботиться об оформлении паспортов граждан Украины или загранпаспортов, в том числе своим детям, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало никаких проблем.

Напомним, что 20 ноября текущего года на заседании Кабмина было принято решение об упрощении процедуры пересечения линии разграничения на Донбассе, как того требовал президент страны.

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