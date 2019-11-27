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Экс-командира "Беркута", обвиняемого в убийстве евромайдановцев, отпустили из-под стражи
Киевский апелляционный суд, оставивший ранее в силе приговоры бойцам батальона «Торнадо», освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, экс-командира роты батальона милиции особого назначения «Беркут», обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время протестов на Майдане.
Об этом говорится в сообщении Адвокационной Совещательной Группы (адвокаты семей Небесной Сотни).
«Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношение браслета. На основании того, что согласно ч.5 ст 72 УК (так называемый „Закон Савченко“) обвиняемый провел под стражей „9 лет“ — зачисление „день за два“, согласно вышеприведенной нормы) — с 10 лет, то есть максимально возможного срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.
В своем сообщении адвокаты напоминают, что Виктор Шаповалов находится под стражей с 2015-го года. Обвинительный акт в его отношении был передан в суд в ноябре 2016 года. Следующее заседание по делу должно состояться 18 декабря.
Шаповалова обвиняют в ряде преступлений, среди которых — превышение служебных полномочий, что привело к избиению и убийству активистов в Крепостном переулке во время Революции Достоинства 18 февраля, когда в столкновениях с силовиками были убиты 28 человек, ранены не менее 100. Также Шаповалову инкриминируют превышение служебных полномочий, повлекшим тяжелые последствия — избиения и убийства троих человек. Все трое погибших умерли от огнестрельных ранений. Владимир Кищук (Дымер, Киевская область) — получил огнестрельное ранения в голову. Киевлянин Сергей Шаповал — в область груди, живота, предплечья, сквозные ранения в печени. Игорь Сердюк был ранен в область носа (согласно заключениям экспертизы в обвинительном акте, озвученном на предыдущих заседаниях).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце сентября Днепровский райсуд Киева оправдал бывшего «беркутовца», а ныне действующего сотрудника Нацполиции Андрея Хандрыкина, которому инкриминировали участие в избиениях и пытках участников Революции достоинства зимой 2014 года.
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