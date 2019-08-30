- 15:31 Вез документы и патроны: пограничники задержали экс-боевика "ЛНР"
- 15:21 Готовьте зонтики: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в выходные
- 15:18 Освобождение Сенцова, моряков и других политзаключенных: все подробности обмена между Киевом и Москвой
- 15:16 Обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся: почему так произошло
- 14:56 В сеть попало мощное видео испытаний ракет для системы залпового огня "Ольха"
- 14:52 Нардеп-сторонник дружбы с Россией стал замглавы комитета Рады по интеграции с ЕС
- 14:51 Новые тренды в осеннем маникюре: идеи к 1 сентября
- 14:50 «Динамо» и «Александрия» узнали соперников в группе Лиги Европы: хроника жеребьевки
- 14:41 Жестокое убийство таксиста на Кольцевой дороге в Киеве: стало известно о задержании подозреваемых
- 14:26 Суд в Киеве оправдал экс-"беркутовца" по делу об избиениях на Майдане
- 14:24 В Украине от кори умер пятилетний ребенок
- 14:10 Стало известно, в каком городе пройдет «Евровидение-2020»
Суд в Киеве оправдал экс-"беркутовца" по делу об избиениях на Майдане (видео)
Днепровский райсуд Киева оправдал бывшего «беркутовца», а ныне действующего сотрудника Нацполиции Андрея Хандрыкина, которому инкриминировали участие в избиениях и пытках участников Революции достоинства зимой 2014 года.
Об этом пишет журналистка Наталья Двали. «Судья Оксана Бирса вынесла оправдательный приговор. В течение двух часов она объясняла, почему считает доказанным факт непосредственного избиения-пыток активистов, но в том, что это делал именно Хандрыкин, очень сомневается», — говорится в комментарии к видео, размещенном на ее страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Святошинский суд Киева отпустил обвиняемого в расстрелах на Евромайдане бывшего бойца подразделения «Беркут» Сергея Тамтуру под круглосуточный домашний арест.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...