Украина

Суд в Киеве оправдал экс-"беркутовца" по делу об избиениях на Майдане (видео)

Днепровский райсуд Киева оправдал бывшего «беркутовца», а ныне действующего сотрудника Нацполиции Андрея Хандрыкина, которому инкриминировали участие в избиениях и пытках участников Революции достоинства зимой 2014 года.

Об этом пишет журналистка Наталья Двали. «Судья Оксана Бирса вынесла оправдательный приговор. В течение двух часов она объясняла, почему считает доказанным факт непосредственного избиения-пыток активистов, но в том, что это делал именно Хандрыкин, очень сомневается», — говорится в комментарии к видео, размещенном на ее страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Святошинский суд Киева отпустил обвиняемого в расстрелах на Евромайдане бывшего бойца подразделения «Беркут» Сергея Тамтуру под круглосуточный домашний арест.





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