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Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров сумел восхитить 22-летнюю красавицу-жену подарком на день рождения

2:09 28 ноября 2019 92
Дима и Саша в Праге
Инф. «ФАКТОВ»

Известный путешественник, телеведущий, автор проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, которого в экспедиции впервые навестила супруга Александра Кучеренко, сумел достойно поблагодарить ее за столь мужественный поступок.

Тем более, что и повод для этого нашелся более чем подходящий — позавчера, 26 ноября, обладательницы титула «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко отмечала свой 22-й день рождения.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

При этом молодая женщина рассказала забавный случай из своей жизни — в день, когда она родилась, ее брат принес из школы две двойки, но его тогда никто не ругал.

«Кажется, они меня догнали», — иронизирует Александра.

В свою очередь, супруг Саши также прокомментировал это день рождения жены в Instragram. Оказывается, ради встречи с любимой Дима прилетел из далекой страны, чтобы лично поздравить ее.

«Честно говоря, прилетел с экспедиции ненадолго специально, чтобы не пропустить этот важный день», — признался Дммтрий.

Звездная пара решила отпраздновать 22-летие телеведущей в сказочном городе Праге. Именно это путешествие, вероятно, и стало главным сюрпризом Дмитрия Александре помимо различных других «сюрпризиков».

«Спасибо любимому мужу за приятный сюрприз в его стиле и всем-всем за теплые поздравления, друзья!», — отметила на своей странице Александра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возвращаясь домой из заграничных поездок, Дмитрий Комаров немало времени уделяет проблемам Украины: в частности, известный путешественник был поражен масштабами вырубки леса в Карпатах, когда пролетал над ними на планере.

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