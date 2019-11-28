С гриппом не шутят: "безобидная" болезнь обернулась страшной трагедией для молодой девушки

Мир

В американском штате Колорадо, где нередки нападения диких пум на людей, разыгралась еще одна трагедия: 20-летняя девушка долгое время не волновалась по поводу головных болей, к которым впоследствии добавились симптомы гриппа, но оказалось, что они вызваны 5 опухолями мозга.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что американка, которую зовут Маккена Картер списывала свои головные боли на грипп, а другие расстройства считала проявлением мигрени.

Но осложнения упорно не проходили, хотя обычная продолжительность гриппа составляет 5 дней.

Только тогда родственники девушки вспомнили, что за год до появления симптомов Маккена прошла через удаление родинки со спины, поскольку у нее диагностировали злокачественную меланому на первой стадии. Это самый опасный вид рака кожи, который быстро метастазирует, но его выявили в начале, и девушке сообщили о том, что она вылечилась. И вот через год у Маккены возникли подозрительные симптомы.

Девушка обратилась в больницу и прошла тщательное обследование.

МРТ показала, что в её мозге образовались уже 5 опухолей, самая крупная из которых приблизительно в 2,5 см длиной. Последующая компьютерная томография также продемонстрировала, что рак распространился на печень, легкие и кости.

У нее диагностировали злокачественную меланому на четвёртой стадии, являющуюся практически терминальной. Она начала получать облучение сразу после этого диагноза, но состояние Маккены ухудшалось. Затем последовали несколько операций по удалению опухолей из мозга. Когда ничего не помогло, девушка стала участницей клинических исследований терапии по инфильтрации опухолей лимфоцитами. В ходе этого лечения у пациентов забирают иммунные клетки, выращивают их в более значительных масштабах в лаборатории и пересаживают обратно.

Эффективность этой методики — 16%, но Маккена все еще верит, что сможет победить болезнь и сохраняет оптимизм.

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