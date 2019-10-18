Зимой Украину будут атаковать новые вирусы гриппа, в том числе «Брисбен» — потомок свиного штамма

Здоровье и медицина

На улице холодно. Многие люди шмыгают носом, чихают, кашляют, некоторые жалуются на повышенную температуру. Но это, утверждают медики, лишь сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Он традиционно случается каждую осень. Главная опасность — эпидемия гриппа — еще впереди. С какими вирусами нам придется встретиться? Читайте также: Мир в опасности: всего за 36 часов вирусы-убийцы могут распространиться по всей планете

«По прогнозам, из-за возбудителей-новичков пострадает больше людей»

— По прогнозам, ожидаем два новых вируса гриппа — А/Канзас (H3N2) и А/Брисбен (H1N1), которых раньше на территории Украины не было, — рассказывает вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко. — Коварство гриппа в его непредсказуемости. И утверждать, что канзасский штамм точно дойдет к нам, трудно. Ведь в прошлом году новый вирус В/Колорадо, который циркулировал в ряде стран, Украину обошел стороной. Ждем его уже в этом сезоне.

А вирус «Брисбен» — это потомок печально известного пандемического гриппа (в народе его называют свиным). Хотя он и отличается от своего старшего брата из Мичигана, который был в прошлом сезоне, но имеет с ним много общего. У того, кто встретился с этим штаммом или был привит, некоторый уровень защиты сохранился. Еще одного вируса — «Пхукета» — не стоит сильно бояться: он «гостит» у нас уже несколько лет и многие с ним знакомы.

— «ФАКТЫ» уже сообщали, что в прошлом сезоне в США от гриппа умерли около 80 тысяч человек, в том числе и привитых. Почему?

— Вирус «Сингапур», который натворил беды в США, не вошел в состав прошлогодней американской вакцины. В Украине «правильная» вакцина против гриппа была, но наша беда в том, что крайне мало людей делают прививки. Если остатки сингапурского вируса будут циркулировать, то, по большому счету, погоды не сделают. Гораздо опаснее новые штаммы.

— В прошлом году у нас эпидемия гриппа прошла более-менее спокойно. Чего ожидать в этом?

— Из-за появления новых вирусов ожидаем, что заболеет больше людей. По официальным данным Минздрава Украины, в прошлом сезоне, когда лидировал сингапурский штамм, гриппом и ОРВИ переболели более пяти миллионов человек, а 64 заразившихся скончались от гриппозной инфекции. Относительно низкая заболеваемость объясняется тем, что в официальную статистику попадают только те, кто обращался за помощью к врачу. А реально болеет гораздо больше людей, но многие переносят инфекцию на ногах или отлеживаются два-три дня дома. Следует учитывать и то, что не все прикрепились к семейному врачу, поэтому лечатся самостоятельно.

«Самое время защититься от гриппозной инфекции: в Украину завезли два вида вакцин»

— Кому прививаться нужно обязательно?

— Прививку желательно делать всем взрослым и детям, но есть люди из групп риска, которым она необходима. Это беременные: у них изменяется гормональный фон, напряженно работает иммунная система. Люди с хронической патологией — ожирением, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, заболеваниями сердца и сосудов. Важно обезопасить от гриппа и детей, хотя они переносят его легче, чем взрослые, быстрее выздоравливают. Считаю, что нужно обязательно сделать прививку, если ребенок посещает детский сад, ходит в школу. Пандемический вирус, циркулирующий у нас уже десять лет, наиболее опасен для малышей, которые с ним еще не встречались. Что касается вируса А другой генетической группы — Н3N2 («Канзас»), то в первую очередь он угрожает пожилым людям старше 65 лет. У них чаще всего возникает серьезное осложнение — пневмония. Также привиться от гриппа необходимо медработникам.

— Какие вакцины сегодня есть в Украине?

— Французского и южнокорейского производства. Это расщепленные вакцины, в которых нет живого вируса. В состав французской входят по два вируса группы А и В, а в южнокорейскую — три: из нее исключили нашего старого знакомого — вирус «Пхукет». Поскольку медработники в группе риска, мы с сотрудниками делаем прививки ежегодно. В прошлом сезоне прививались четырехкомпонентной вакциной, а в этом планируем трехкомпонентной. Октябрь — самое удачное время, чтобы защититься от опасных вирусов.

— Как объяснить, что человек, сделавший прививку от гриппа, иногда заболевает?

— Очень часто это не грипп, а другой респираторный вирус. Вакцина защищает исключительно от тех штаммов, которые в нее включены.

— Чем грипп отличается от другого ОРВИ?

— При заражении вирусом гриппа у человека резко повышается температура, начинает сильно болеть голова. Ухудшается общее состояние: возникают слабость, ломота в мышцах и суставах. И только на второй день могут появиться насморк, сухой кашель. Если заболевание начинается с заложенного носа, боли в горле, кашля, незначительного повышения температуры, это, скорее всего, не грипп.

— Когда ждать эпидемии?

— Точно сказать нельзя. Думаю, уже в декабре мы увидим устойчивую циркуляцию вирусов гриппа, но дойдет ли она до эпидемии раньше Нового года, предвидеть сложно. А попадание актуального штамма в страну возможно и раньше. Люди сегодня путешествуют, у нас учится много студентов-иностранцев, приезжают туристы.

— Какой из вирусов «выступит» первым?

— Скорее всего, лидерство захватит «Канзас», но, возможно, первенство будет и у «Колорадо». Как правило, штаммы гриппа В «оживляются» в конце сезона — примерно во второй половине февраля: они закрывают эпидемию. Однако бывают исключения.

Как распознать грипп Резко повышается температура.

Возникает головная боль.

Появляется ломота в мышцах и суставах.

Беспокоит сильная слабость.

По данным медиков, в прошлом эпидемическом сезоне от гриппа умерли 64 человека, в том числе 12 детей. Ни один из них не был привит против гриппа.

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