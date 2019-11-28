Украинский моряк загадочно исчез с судна возле Шри-Ланки

Происшествия

У берегов Шри-Ланки пропал одесский моряк Владислав Маслов, который последний раз читал сообщения от родных в мессенджере 22 ноября, а уже 23 ноября его не могли найти на судне THALASSA PATRIS. Ранее в Польше, недалеко от Владиславово, пропал украинский моряк.

Об этом в социальных сетях сообщила сестра пропавшего Евгения Савичева. «Пропал 23 ноября в 4 часа утра (GMT+8), судно находилось в районе Шри-Ланки. 23 ноября около 10 утра (GMT+2) по Киеву компания сообщила, что его не могут найти на судне. Перестал читать сообщения 22 ноября в 16:58 (GMT+2). После новости о пропаже поиски толком не велись, судно продолжило свой путь. Ни компания, ни капитан не предпринимают никаких действий для организации спасательно-поисковой операций. Сам капитан сообщил жене о пропаже только на третий день. На данный момент родители своими силами объявили его официально в розыск, задействовали Интерпол, вышли на посольство Сингапура, главу порта Коломбо, в тоже время оставили заявление в МИД», — пишет сестра пропавшего украинца.

Позже отец Владислава Маслова сообщил, что THALASSA PATRIS таки возвратилось в квадрат, где предположительно последний раз видели Владислава на судне. Был произведен визуальный поиск его в воде в светлое время суток, а потом судно продолжило свой путь. «Семья не опуская рук продолжает привлекать людей для его поисков. Не исключается вариант, что Владислав может оставаться на судне и его жизни может угрожать опасность», — пишет Евгения Савичева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», зимой этого года в Индийском океане без вести пропал украинский моряк-одессит Алексей Свистильников, находившийся на борту иностранного судна MV Ocean Lion.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter