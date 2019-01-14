В Польше при странных обстоятельствах исчез украинский моряк

Происшествия

В Польше недалеко от Владиславово с борта судна исчез моряк — гражданин Украины. Судьба украинца пока остается неизвестной. Об этом сообщили в консульстве Украины в Гданьске.

«Получили информацию от польских компетентных органов об исчезновении нашего гражданина. Это произошло на судне, на котором он служил. На сегодня у нас нет информации о его нахождении», — сообщили в консульстве, передает УНН.

В дипучреждении отметили, что пока не известно, продолжается ли поисковая операция до сих пор.

«Фактически его исчезновение заметили в четверг вечером. Мы получили информацию в пятницу, информация содержала то, что проводятся поиски. Когда они закончатся или они уже закончились, больше новой информации мы по этому вопросу не получили», — отметил источник в консульстве.

Во время исчезновения судно находилось в море в территориальных водах Польши.

«Обстоятельства пока неизвестны. Известно, что капитан судна обнаружил его исчезновение, они в течение нескольких часов искали на судне — не нашли. Тогда они уже сообщили береговые службы, и тогда уже начались поисковые акции», — рассказали в консульстве.

29-летний моряк был одет в спасательный жилет и рабочую одежду. Поиски продолжались всю ночь четверга, но не дали никакого результата. Утром в пятницу спасательную операцию прекратили, но позже было принято решение ее восстановить.

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