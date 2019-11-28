- 08:59 Барак Обама опубликовал редкое семейное фото: его младшая дочь превратилась в красавицу
- 08:42 Украинский моряк загадочно исчез с судна возле Шри-Ланки
- 08:27 Украина ввела санкции против оккупантов Крыма: кого именно они коснутся
- 08:10 ГБР пришло с обыском к волонтеру Марусе Зверобой
- 08:00 Украина может спасти Беларусь от Путина: что задумал Лукашенко
- 07:52 За чей счет банкет? Сивохо разозлил новым заявлением о пенсиях для жителей ОРДЛО
- 07:30 Михаил Поплавский: «Без любви к своей стране невозможно достичь успеха»
- 07:26 Вирусным гепатитом можно заразиться, когда лечишь зубы или делаешь маникюр, — врач
- 07:25 То дождь, то снег: синоптик дала прогноз погоды в Украине до конца недели
- 07:24 Новые тренды в маникюре: бордо, латте и темно-серый
- 07:01 В Киеве конфликт на дороге закончился стрельбой: подробности
- 06:50 Муж Заворотнюк нашел новую партнершу
Барак Обама опубликовал редкое семейное фото: его младшая дочь превратилась в красавицу
В честь Дня благодарения, который в этом году празднуют в США 28 ноября, 44-й президент страны Барак Обама и его супруга Мишель опубликовали в Instagram редкое семейное фото с обеими дочерьми — Малией и Сашей.
Пользователи сети обратили внимание на то, как повзрослели девушки. И особенно — как похорошела младшая дочь Обамы, 18-летняя Саша (официально ее полное имя — Наташа). Она выглядела настоящей красавицей в гламурном черном платье с разрезом впереди. Ее 21-летняя сестра Малия (которая до сих пор привлекала к себе больше внимания прессы) была в повседневном светло-голубом мини-платье.
Предполагается, что снимок был сделан в мае этого года — на школьном выпускном вечере Саши. В настоящее время девушка учится в Мичиганском университете. А ее старшая сестра — в Гарвардском. Гарвард в свое время закончили Барак и Мишель.
«Уау! Ваши девочки выросли в прекрасных молодых леди», «Как быстро идет время!», «Саша разобьет не одно сердце!» — писали в комментариях. Даже поп-звезда Деми Ловато не удержалась от реплики. «Девочки такие взрослы и красивые!!», — написала она.
Когда Малия и Саша впервые появились в Белом доме им было 10 и семь лет, соответственно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Малия Обама впечатлила модельной фигурой в купальнике и незаконно пила алкоголь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!