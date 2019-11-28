Барак Обама опубликовал редкое семейное фото: его младшая дочь превратилась в красавицу

Мир

В честь Дня благодарения, который в этом году празднуют в США 28 ноября, 44-й президент страны Барак Обама и его супруга Мишель опубликовали в Instagram редкое семейное фото с обеими дочерьми — Малией и Сашей.

Пользователи сети обратили внимание на то, как повзрослели девушки. И особенно — как похорошела младшая дочь Обамы, 18-летняя Саша (официально ее полное имя — Наташа). Она выглядела настоящей красавицей в гламурном черном платье с разрезом впереди. Ее 21-летняя сестра Малия (которая до сих пор привлекала к себе больше внимания прессы) была в повседневном светло-голубом мини-платье.

Предполагается, что снимок был сделан в мае этого года — на школьном выпускном вечере Саши. В настоящее время девушка учится в Мичиганском университете. А ее старшая сестра — в Гарвардском. Гарвард в свое время закончили Барак и Мишель.

«Уау! Ваши девочки выросли в прекрасных молодых леди», «Как быстро идет время!», «Саша разобьет не одно сердце!» — писали в комментариях. Даже поп-звезда Деми Ловато не удержалась от реплики. «Девочки такие взрослы и красивые!!», — написала она.

Когда Малия и Саша впервые появились в Белом доме им было 10 и семь лет, соответственно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Малия Обама впечатлила модельной фигурой в купальнике и незаконно пила алкоголь.



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