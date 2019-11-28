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- 09:40 Пенсионерка по ошибке пригласила незнакомого парня на День благодарения: с тех пор они отмечают его вместе уже четыре года
Пенсионерка по ошибке пригласила незнакомого парня на День благодарения: с тех пор они отмечают его вместе уже четыре года (фото)
В 2016 году жительница американского штата Аризона Ванда Денч отправила по телефону сообщение с приглашением к себе на обед в День благодарения своему 24-летнему внуку. Женщина не знала, что тот сменил номер телефона, и ее сообщение пришло к совершенно незнакомому человеку — 17-летнему Джамалу Хинтону. Тот сначала тоже растерялся. Он решил, что СМС прислала его бабушка — но она не умела пользоваться смартфоном.
Потом Ванда и Джамал обменялись селфи и прояснили недоразумение. А когда Хинтон спросил, все ли еще в силе ее приглашение и найдется ли для него тарелка, Денч ответила: «Конечно, приходи. Это то, чем занимаются бабушки — они всех кормят». И Джамал пришел. Они с Вандой так понравились друг другу, что она пригласила парня на праздничный семейный ужин и в следующем году.
Как сообщает телеканал Эй-би-си, это стало традицией. И вот уже четвертый год Хинтон встречает День благодарения с Денч и ее родными. Он говорит, что они стали для него второй семьей. Молодой человек уже познакомил их со своей девушкой Микаэлой.
А 62-летняя Ванда шутит, что у нее стало одним внуком больше.
К слову, в 2016 году Хинтон выложил свою переписку с Вандой в Twitter — после чего оба стали интернет-сенсацией. Вот только забыл спрятать телефонный номер миссис Денч на скриншотах. В течение пары часов женщина получила более 600 сообщений, в которых незнакомцы напрашивались к ней на обед. Так что ей пришлось сменить номер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в честь Дня благодарения Барак и Мишель Обама опубликовали редкое семейное фото с красотками-дочерьми.
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