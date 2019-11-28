23.90 / 24.12 26.24 / 26.60
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В центре Киева обворовали офис НСЖУ: первые детали и фото с места происшествия

10:34 28 ноября 2019 78
Офис НСЖУ
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на четверг, 28 ноября, неизвестные ограбили офис Союза журналистов в центре Киева, по улице Хрещатик. Об этом в соцсети сообщил глава Союза Сергей Томиленко, опубликовав фото с места происшествия.

Пострадавший рабочий кабинет

По его словам, грабители раскурочили офисный сейф, в котором хранились служебные кабинеты и собственные денежные средства самого Томиленко.

В настоящее время выясняется полный масштаб ущерба. Полиция проводит следственные действия на месте, сообщил глава Союза, который отметил, что находится в служебной командировке в Запорожье.

Напомним, накануне в селе Любимовка Киевской области неизвестные ограбили дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской, а летом банда грабителей совершила нападение на дом родителей бывшего заместителя Генерального прокурора Евгения Енина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Зима

Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Андрей Кончаловский

Кончаловский рассказал о пострадавшей в ДТП дочери (видео)

Дядя Вадя и Потап

«Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер