Происшествия

В центре Киева обворовали офис НСЖУ: первые детали и фото с места происшествия

В ночь на четверг, 28 ноября, неизвестные ограбили офис Союза журналистов в центре Киева, по улице Хрещатик. Об этом в соцсети сообщил глава Союза Сергей Томиленко, опубликовав фото с места происшествия.

Пострадавший рабочий кабинет

По его словам, грабители раскурочили офисный сейф, в котором хранились служебные кабинеты и собственные денежные средства самого Томиленко.

В настоящее время выясняется полный масштаб ущерба. Полиция проводит следственные действия на месте, сообщил глава Союза, который отметил, что находится в служебной командировке в Запорожье.

Напомним, накануне в селе Любимовка Киевской области неизвестные ограбили дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской, а летом банда грабителей совершила нападение на дом родителей бывшего заместителя Генерального прокурора Евгения Енина.



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