Вынесли крупную сумму: под Киевом обворовали дачу главы Верховного суда

Происшествия

В селе Любимовка Киевской области неизвестные ограбили дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской. Летом банда грабителей совершила нападение на дом родителей бывшего замгенпрокурора Евгения Енина.

Как сообщает УНН, ограбление в Любимовке произошло во время отсутствия хозяев в период между 24 и 28 октября.

Неизвестные проникли в частный дом через окно и забрали из сейфа более 40 тысяч долларов.

Полиция начала досудебное расследование по статье «кража».

Напомним, в начале октября изданию Би-би-си глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская заявила, что не знает, какая у нее зарплата. Но денег она получает достаточно, что дает ей ощущение свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ограблении столичного ювелирного магазина. Тогда грабитель с оружием ворвался в помещение, разбил витрины, забрал ценности и скрылся. А также писали об ограблении бывшего сотрудника прокуратуры в Мариуполе Донецкой области. У пенсионера похитили все его сбережения. 150 тысяч долларов, 30 тысяч евро и полкилограмма золота выкрали прямо из банковской ячейки.

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