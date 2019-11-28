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В Украине проведут электронную перепись населения: озвучен алгоритм
Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет разъяснил алгоритм будущей электронной переписи населения Украины, которую планируют провести в 2020 году. По его словам, предложенный механизм позволяет сократить ассигнования на проведение переписи с 3,4 млрд гривен до 1,4 млрд гривен.
В своем Facebook Дубилет привел очередность шагов:
- сбор анонимной информации у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;
- сбор и обработка данных из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионерах (Пенсионный Фонд), ведь эти группы населения имеют меньшее количество мобильных телефонов;
- проведение «калибрирующиех социологических опросов, во время которых будет уточнено, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;
- математическая обработка полученных данных.
По мнению Дубилета, в итоге правительство получит довольно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах, причем они могут быть более точными, чем при традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос.
Что же касается получения ответов на другие вопросы, например, на вопрос о приоритетном языке общения каждого украинца, в правительстве предлагают проанализировать электронные реестры или «найти другие необычные источники».
«Например, для изучения языкового вопроса можно посмотреть статистику банкоматов Приватбанка», — объяснил чиновник.
Напомним, по итогам января-октября 2019 года население Украины сократилось почти на 200 тысяч человек.
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