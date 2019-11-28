Девушка купила в интернете эффектное меховое пальто, а получила халат «из куска бумаги» (фото)

Стиль жизни

Жительница шотландского города Глазго по имени Микала увидела в Instagram рекламу пальто «для осени и зимы», в которое сразу влюбилась. Пальто было сделано из пушистого розового меха с принтом из красных сердечек. 23-летняя девушка сочла его очаровательным. Да и цена была более, чем приемлемой — всего 50 долларов. Изначально оно, как было указано на сайте, стоило 126 долларов, однако на этот предмет одежды как раз была скидка.

Микала заказала пальто и с нетерпением ждала посылки. Каково же было ее удивление и возмущение, когда она наконец ее получила. Картинка и реальность, мягко говоря, не совпадали. «Меховое пальто», сделанное в Китае, было больше похоже на халат из полиэстра. «Кусок бумаги с рукавами», — охарактеризовала покупку Микала.

«Оно такое тонкое — аж прозрачное. Это просто дерьмо…», — заявила возмущенная британка, выложив фото в соцсети Twitter.

Издание Metro пишет, что Микала попыталась связаться с представителями продавшего ей пальто бренда Soleila, чтобы подать жалобу. Адрес электронной почты она нашла на сайте. Но ее письмо вернулось, так как «адресат не был найден». Такой же результат получили и журналисты Metro.

Выяснилось, что фотографии, которые использовала фирма, на самом деле не являются изображением ее собственного продукта. Снимки были сделаны на показе осенней коллекции 2018 года итальянского бренда Simonetta Ravizza. Копии пальто этой фирмы продавались на ряде сайтов, продающих дешевую одежду. При этом настоящее пальто от Simonetta Ravizza стоит несколько тысяч долларов. Так что неудивительно, если копия стоимостью 50 долларов, «несколько отличается» от оригинала.

Интересно, что на сайте, где оформляла заказ Микала, есть пять хвалебных отзывов покупательниц.

Микала заявила, что все-таки наденет это пальто один раз — из принципа, чтобы хоть как-то оправдать трату денег. Но больше она не купится на рекламу брендов в Instagram.

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