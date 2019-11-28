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На Буковине мужчина покончил с собой прямо в школе (фото)
В ночь на 28 ноября в школе № 4 Черновцов совершил самоубийство один из сотрудников — пенсионер, работавший в учебном заведении на ¼ ставки. Как сообщило местное информационное агентство АСС, мужчина убирал двор школы в период с 16:00 до 20:00. Напомним, в Кривом Роге молодой мужчина повесился на высоковольтной опоре.
Тело дворника обнаружили рано утром 28 ноября на лестнице.
В связи со страшной находкой в школе задержали учебный процесс.
Во дворе школы
Та самая лестница
Эксперты-криминалисты подтвердили журналистам данные о самоубийстве.
Напомним, 20 ноября в салоне собственного авто свел счеты с жизнью 47-летний депутат Кременчугского горсовета. В комментарии «ФАКТАМ» спикер областного управления полиции подтвердила, что он выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.
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