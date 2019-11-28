- 12:23 Зонты будут в тренде: синоптик дала прогноз погоды на пятницу, 29 ноября
- 12:22 Дочь Юлии Началовой познакомилась с новорожденной сестричкой
- 12:21 Благодаря чему металлопластиковые окна смогут служить десятилетиями?
- 12:17 «Александрия» — «Вольфсбург»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
- 12:13 Под Ивано-Франковском поезд протаранил машину Нацгвардии: три человека попали в больницу
- 12:02 Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть
- 11:53 Обыски у Маруси Зверобой: в ГБР назвали причину
- 11:50 Льготных тарифов на газ для населения может не быть: в Украине готовятся к новым изменениям
- 11:48 На Буковине мужчина покончил с собой прямо в школе
- 11:34 «Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 11:33 Герои среди нас: стоматолог спас школьника, который едва не утонул в ледяной воде
- 11:26 Ксения Собчак влипла в скандал из-за геев
«Александрия» — «Вольфсбург»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
В четверг, 28 ноября, в 24-х европейских городах пройдут матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Отметим, что перед отчетным игровым днем пять команд — «Севилья», «Эспаньол» (обе — Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Селтик» (Шотландия) и «Базель» (Швейцария) — уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира.
Один из двух представителей украинского чемпионата в Лиге Европы, «Александрия», примет во Львове на «Арена Львов» немецкий «Вольфсбург». Перед очным противостоянием команда Владимира Шарана с тремя очками занимает последнее место в группе (столько же в активе у французского «Сент-Этьенна»), а подопечные австрийского специалиста Оливера Гласнера располагаются на второй строчке с пятью очками в активе, отставая от лидирующего «Гента» на три балла.
Букмекеры в предстоящей встрече видят фаворитом немецкую команду. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш подопечных Владимира Шарана принимает с коэффициентом 5,40, на ничью — 4,10, на победу «Вольфсбурга» — 1,63.
За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Мальме» — «Динамо».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.