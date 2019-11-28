23.91 / 24.13 26.24 / 26.60
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Александрия» — «Вольфсбург»: онлайн видео голов матча Лиги Европы

12:17 28 ноября 2019 13
«Александрия» — «Вольфсбург»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 28 ноября, в 24-х европейских городах пройдут матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что перед отчетным игровым днем пять команд — «Севилья», «Эспаньол» (обе — Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Селтик» (Шотландия) и «Базель» (Швейцария) — уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Один из двух представителей украинского чемпионата в Лиге Европы, «Александрия», примет во Львове на «Арена Львов» немецкий «Вольфсбург». Перед очным противостоянием команда Владимира Шарана с тремя очками занимает последнее место в группе (столько же в активе у французского «Сент-Этьенна»), а подопечные австрийского специалиста Оливера Гласнера располагаются на второй строчке с пятью очками в активе, отставая от лидирующего «Гента» на три балла.

Букмекеры в предстоящей встрече видят фаворитом немецкую команду. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш подопечных Владимира Шарана принимает с коэффициентом 5,40, на ничью — 4,10, на победу «Вольфсбурга» — 1,63.

За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Мальме» — «Динамо».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Зима

Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Дядя Вадя и Потап

«Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение

Андрей Кончаловский

Кончаловский рассказал о пострадавшей в ДТП дочери (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер