«Александрия» — «Вольфсбург»: онлайн видео голов матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 28 ноября, в 24-х европейских городах пройдут матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что перед отчетным игровым днем пять команд — «Севилья», «Эспаньол» (обе — Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Селтик» (Шотландия) и «Базель» (Швейцария) — уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Один из двух представителей украинского чемпионата в Лиге Европы, «Александрия», примет во Львове на «Арена Львов» немецкий «Вольфсбург». Перед очным противостоянием команда Владимира Шарана с тремя очками занимает последнее место в группе (столько же в активе у французского «Сент-Этьенна»), а подопечные австрийского специалиста Оливера Гласнера располагаются на второй строчке с пятью очками в активе, отставая от лидирующего «Гента» на три балла.

Букмекеры в предстоящей встрече видят фаворитом немецкую команду. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш подопечных Владимира Шарана принимает с коэффициентом 5,40, на ничью — 4,10, на победу «Вольфсбурга» — 1,63.

За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Мальме» — «Динамо».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter