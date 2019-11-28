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Украина

Поселили в развалинах: в Украине разгорается скандал из-за места дислокации морпехов

13:31 28 ноября 2019 184
Морпехи на базе
Инф. «ФАКТОВ»

На Херсонщине военнослужащие живут в разваленных домиках заброшенного санатория. При этом подразделения морской пехоты Украины сражаются на передовой и несут потери.

ТСН.ua сообщает, что военнослужащие занимают стратегически важный участок возле Скадовска и защищают страну от угрозы со стороны оккупированного Крыма. При этом около 20% депутатов Херсонского облсовета выступают против размещения морпехов на постоянной основе.

«Для нас это важно, в первую очередь, с точки зрения национальной безопасности и обороны — в Херсонской области мы имеем берег и Черного, и Азовского морей», — говорит руководитель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Для окончательного решения вопроса по обустройству морпехов областной совет планирует собраться на голосование в конце декабря. А пока бойцы после боевых дежурств приводят в порядок разваливающиеся помещения.

Ранее сообщалось, что в Херсоне простились с медиком Ириной Шевченко, которую убили на Донбассе боевики.

Фото: ТСН.ua

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