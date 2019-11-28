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Поселили в развалинах: в Украине разгорается скандал из-за места дислокации морпехов
На Херсонщине военнослужащие живут в разваленных домиках заброшенного санатория. При этом подразделения морской пехоты Украины сражаются на передовой и несут потери.
ТСН.ua сообщает, что военнослужащие занимают стратегически важный участок возле Скадовска и защищают страну от угрозы со стороны оккупированного Крыма. При этом около 20% депутатов Херсонского облсовета выступают против размещения морпехов на постоянной основе.
«Для нас это важно, в первую очередь, с точки зрения национальной безопасности и обороны — в Херсонской области мы имеем берег и Черного, и Азовского морей», — говорит руководитель Херсонской ОГА Юрий Гусев.
Для окончательного решения вопроса по обустройству морпехов областной совет планирует собраться на голосование в конце декабря. А пока бойцы после боевых дежурств приводят в порядок разваливающиеся помещения.
Ранее сообщалось, что в Херсоне простились с медиком Ириной Шевченко, которую убили на Донбассе боевики.
Фото: ТСН.ua
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?