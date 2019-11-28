Покупать или нет: гороскоп на «черную пятницу» для всех знаков Зодиака

Стиль жизни

О том, каким будет этот день в нынешнем 2019 году, чего от него ждать и обязательно ли делать покупки 29 ноября, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

— Нынешняя «черная пятница» приходится на четвертый лунный день, который у астрологов пользуется репутацией неоднозначного, — говорит Людмила. — В этот день как будто борются между собой положительная и отрицательная энергетика, и в жизни каждого человека побеждает та, которой он дает зеленый сигнал.

Так, если у вас участились депрессивные состояния и вы хандрите по поводу и без повода, отрицательная энергетика может утащить вас за собой и даже утянуть на дно. И наоборот: если настроение у вас на высоком уровне, в эти лунные сутки оно только улучшится. Но звезды предупреждают, что ни первый, ни второй вариант не гарантируют положительного результата. Правильным будет вообще не принимать никаких решений в это время.

Слово, которое определяет сущность нынешней «черной пятницы», — информация. Она будет поступать из самых разных источников и будет весьма разнообразной. Но только от каждого человека зависит, вычленит он из этого вороха фактов и сведений важные для себя новости или нет. Постарайтесь извлечь пользу из того, что узнаете. Слоган «кто владеет информацией, тот владеет миром» как нельзя лучше характеризует это время.

— Стоит ли в этот день бегать по магазинам, куда всех нас зазывает реклама?

— Энергетика этого дня советует: его лучше провести в покое, размышляя, обдумывая философские мысли, наблюдая за прекрасным. С этой точки зрения лучше посетить выставочный или концертный зал, но если шопинг доставляет вам гораздо большее удовольствие, чем все музеи и театры вместе взятые, то почему бы и не устроить поход по магазинам — в философию дня это вполне укладывается. Тем более что в этот день как никогда сильна интуиция, которая позволит вам отличить действительно хороший товар от того, что завалялся где-то на складе. И вам, скорее всего, не придется пожалеть ни об одной из своих покупок. Более того, именно в это время ваша мечта может стать реальностью. То есть вполне возможно, что в куче распродажных вещей вы сможете найти то, что давно хотели приобрести, но по какой-то причине не находили.

Если посмотреть на все, что будет происходить в этот день, с другой стороны, то четвертый лунный день способствует торговле и благоприятствует торговцам. Поэтому в выигрыше будут прежде всего они, а не покупатели — впрочем, как всегда.

Еще один момент, на который важно обратить внимание: энергетика первой половины дня будет более позитивной, нежели второй, поэтому за покупками лучше отправляться с утра. В это время люди будут более доброжелательно настроены по отношению друг к другу, практически исчезнет злоба и агрессия, продавцы действительно помогут выбрать товары, которые устроят именно вас, а не равнодушно отмахнутся: «Весь товар перед вами, смотрите сами!»

Вторая половина дня далеко не так благоприятна, поэтому во избежание конфликтов с окружающими это время лучше провести дома. В противном случае не удивляйтесь, если в большом скоплении людей, как это обычно бывает в дни распродаж, с вами произойдет какая-то неприятность.

— Чем стоит заняться тем, кто не соблазнится скидками и решит остаться дома?

— Этот день благоприятен для любых хлопот по дому, даже таких как генеральная уборка, большая стирка, мойка окон, приготовление еды на выходные. Но правильным будет все-таки не только делать физическую работу, но и дать пищу уму: например, посмотреть хороший фильм или почитать книгу — спокойно, никуда не торопясь и не беспокоясь о насущных делах и проблемах.

— На что еще обязательно нужно обратить внимание в это день?

— Не рекомендуется посещать салоны красоты, даже если вас будут заманивать туда солидными скидками. Любые манипуляции с волосами не принесут им пользы, скорее, наоборот. Под строжайшим запретом находится стрижка: считается, что срезанные в этот день волосы принесут как минимум плохое настроение, а как максимум — болезни ротовой полости и гортани. Вообще, любые возникшие в это время заболевания могут длиться долго и с трудом поддаваться излечению, поэтому медлить с обращением к врачу не следует. Нужно также избегать любого рода хирургических операций — они чреваты неприятными последствиями.

Стоит обратить внимание на сны, которые вы увидите в канун «черной пятницы». Они вполне могут оказаться вещими, но при этом рассчитаны на длительную перспективу: события, которые в них разыграются, могут сбыться только спустя несколько лет. Важно также задуматься о главных героях своего сновидения — скорее всего, отношения с ними зашли в тупик и требуют, чтобы вы срочно разрешили возникшие разногласия. Чаще всего в таких случаях достаточно бывает просто поговорить с человеком, с которым поссорились, и все наладится.

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