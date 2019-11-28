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В сеть попало видео последних моментов жизни актера и модели Годфри Гао
В сети появилось видео с последней съемки актера и модели Годфри Гао, которому, как сообщали «ФАКТЫ», стало плохо на съемочной площадке китайского телешоу, где знаменитости соревнуются в различных испытаниях, требующих физической подготовки. Сообщалось, что 35-летний Гао на бегу внезапно рухнул, потеряв сознание. Он умер в больнице три часа спустя. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
На видео видно, как уставший Годфри бежит из последних сил, все замедляя скорость. Один из зрителей в зале утверждает, что слышал, как Гао выкрикнул: «Больше не могу!», после чего упал. Операторы сначала подумали, что его падение — игра. Однако потом сообразили, что дело плохо и вызвали помощь. Момент падения не был опубликован из этических соображений.
Как сообщает издание Daily Mail, Гао снимался в течение 17 часов подряд, с 8.30 утра до 1.45 ночи, и выложился по полной. К тому же накануне он принял участие в другом утомительном мероприятии и не успел отдохнуть. Сердце молодого мужчины просто не выдержало.
В соцсетях возмутились организаторами шоу, которые допустили такое. «Дежурившие на съемках медики должны были это вовремя остановить», — возмущались люди.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что знаменитый британский повар и телезвезда скончался в Дубае в результате несчастного случая.
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