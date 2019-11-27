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Популярный актер и модель потерял сознание на съемках и умер в 35 лет (фото)
Популярный актер и модель Годфри Бао, выросший в Канаде уроженец Тайваня, скончался в возрасте 35 лет. Прямо на съемках cпортивного реалити-шоу «Chase Me» в Китае (в этом шоу знаменитости соревнуются с обычными людьми в различных испытаниях, требующих физической подготовки) Годфри на бегу внезапно рухнул, потеряв сознание. Как сообщает СNN, его доставили в больницу, где он скончался три часа спустя.
По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Гао успешно работал в сфере фэшн-бизнеса. В 2011 году он стал первым мужчиной-азиатом, удостоенным чести представлять бренд Louis Vuitton. В 2013 года он появился на обложке тайваньской версии журнала «GQ».
В 2006 году он дебютировал в кино. Он снимался в картине 2013 года «Орудия смерти: Город костей» вместе с Лили Коллинз и Линой Хиди, а также в фильме 2017 года «Нефритовый кулон». В 2019 году вышел в прокат китайский фантастический блокбастер «Шанхайская крепость» с его участием. Годфри также был звездой ряда китайских сериалов.
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