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Знаменитый британский повар и телезвезда скончался в Дубае в результате несчастного случая

13:21 28 ноября 2019 505
Гэри Родс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Знаменитый британский шеф-повар, владелец ресторанов и телеведущий Гэри Родс скончался в Дубае в возрасте 59 лет. Изначально сообщалось, что звезда популярных проектов «Мастер-шеф» и «Адская кухня» внезапно почувствовал себя плохо и скончался в больнице. Полиция Дубая сообщила, что смерть наступила «по естественным причинам».

Однако, как пишет газета The Sun, близкий друг и коллеге Родса Винит Бхатия сообщил, что с Гэри произошел несчастный случай: он поскользнулся, когда принимал душ, упал и ударился головой. Его доставили в больницу, где он и скончался.

В возрасте 19 лет Родс попал в автомобильную катастрофу и получил серьезную травму головы, в связи с чем перенес операцию на головном мозге. Впоследствии врачи предупреждали его, чтобы он был осторожен, так как еще одна травма может оказаться для него смертельной. По этой причине он даже перестал играть в футбол.

По словам Винита, в последние дни Гэри чувствовал себя прекрасно и был абсолютно здоров. Последними словами, которые Бхатия от него услышал были: «Жизнь просто не может быть лучше».

В ОАЭ Гэри, который в свое время готовил для принцессы Дианы, Тома Хэнкса и других знаменитостей, переехал в 2007 году. В 2016 году он был награжден Орденом Британской империи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярный актер и модель Годфри Гао потерял сознание на съемках и умер в 35 лет.

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