Присвоили 15 млн гривен: в Николаеве пресекли преступную схему при закупке учебников (фото)

Происшествия

В Николаеве СБУ разоблачила чиновников областного совета и Департамента образования и науки областной администрации, которые присвоили 15 млн гривен, предназначавшихся для школ региона. Напомним, ранее в рэкете уличили самих высокопоставленных чиновников СБУ.

Такое масштабное хищение стало возможным после того, как представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников, сообщила пресс-служба СБУ. в Facebook.

Затем они вступили в сговор с двумя коммерческими структурами, безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам. Перечисленные коммерсантам деньги затем поделили между участниками схемы.



В рамках обысков, которые состоялись по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела, были изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников.

Напомним, накануне СБУ блокировала преступную схему разворовывания продуктов питания, централизованно закупленных Минюстом для заключенных в Харьковской области. Руководители исправительных учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации сбывали продукты оптом через заведения розничной торговли Харькова.

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