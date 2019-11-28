23.91 / 24.13 26.25 / 26.60
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Присвоили 15 млн гривен: в Николаеве пресекли преступную схему при закупке учебников (фото)

14:20 28 ноября 2019 180
Сотрудник СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаеве СБУ разоблачила чиновников областного совета и Департамента образования и науки областной администрации, которые присвоили 15 млн гривен, предназначавшихся для школ региона. Напомним, ранее в рэкете уличили самих высокопоставленных чиновников СБУ.

Такое масштабное хищение стало возможным после того, как представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников, сообщила пресс-служба СБУ. в Facebook.

Затем они вступили в сговор с двумя коммерческими структурами, безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам. Перечисленные коммерсантам деньги затем поделили между участниками схемы.

В рамках обысков, которые состоялись по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела, были изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников.

Напомним, накануне СБУ блокировала преступную схему разворовывания продуктов питания, централизованно закупленных Минюстом для заключенных в Харьковской области. Руководители исправительных учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации сбывали продукты оптом через заведения розничной торговли Харькова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Дядя Вадя и Потап

«Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение

Зима

Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер