Убила отчима ударом ножа в сердце: на Полтавщине 16-летнюю девушку отправили в тюрьму

Происшествия

Автозаводской районный суд Кременчуга Полтавской области на 2,5 года лишил свободы 16-летнюю Ольгу, которая в феврале этого года ударом ножа в сердце убила 34-летнего отчима. Преступление квалифицировалось как умышленное убийство, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет. Однако суд учел ряд смягчающих обстоятельств, а именно — то, что несовершеннолетняя совершила убийство «вследствие совпадения тяжелых семейных обстоятельств и способствовала его раскрытию».

Еще раньше этот суд принял во внимание положительные характеристики Ольги, данные ей соседями и с места учебы (она училась в одном из местных ПТУ), поэтому мерой пресечения избрал для нее ночной домашний арест.

Согласно материалам уголовного производства, Ольга с пяти лет терпела домашнее насилие — с тех пор, как в доме появился отчим.

«Это длилось десять лет. Я все время ходила с синяками. Однажды отчим бросил в меня телефон только за то, что я оставила от омлета лишь маленький кусочек. А когда отчим избивал меня в мамино отсутствие, то запрещал рассказывать ей об этом. Два года, пока он сидел в тюрьме, я уговаривала маму развестись с ним, грозилась, что иначе уйду из дома в интернат», — свидетельствовала подсудимая.

Свидетельница по делу Маргарита Гноевая, хорошо знавшая семью, рассказывала, что Оля почему-то вызывала постоянное недовольство у отчима, Сергея. Он постоянно ее чем-то попрекал, кричал на нее, заставлял убирать за двумя младшими сестричками (его детьми).

Соседи подтвердили, что, поскольку Виктория, мать троих детей, была постоянно занята на работе, на Олю ложились заботы о младших сестричках: она забирала их из детского сада и школы, кормила. Девочка она тихая, спокойная, работящая и, конечно, не заслуживала тех негативных «эпитетов», которыми награждал ее отчим.

Кроме того, судя по характеристике от преподавателей ПТУ, девочка пела в хоре, участвовала в благотворительных акциях, в употреблении спиртного и наркотиков не замечена. Со сверстниками гулять не ходила.

«Обычно Сергей обзывал Олю проституткой, дурой и другими оскорбительными словами, — подтверждала в суде мать Ольги Виктория. - То не так ложку положила, то вещи разбросала… Всё ему было не так. Он ее бил. В тот день Сергей был выпивши и под действием наркотиков. Между дочкой и ним возникла ссора из-за 50 гривен, которые Ольга оставила себе со сдачи от покупок в магазине — на сигареты».

«Мы сильно поссорились из-за этих пятидесяти гривен. Отчим требовал вернуть их, — объясняла Ольга в суде. — Я ушла на кухню покурить. А он заскочил и демонстративно порвал пачку сигарет, начал меня душить. Не знаю, почему взяла нож. Всё происходившее помню отрывками. Но убила его точно не за 50 гривен, которые он пытался из меня выдушить. Наверное, выместила всё свое зло за десять лет издевательств».

Единственный удар ножом маленькой щупленькой девочки оказался смертельным. Поначалу никто даже поверить не мог, что это сделала она, подозревали Викторию. Кстати, ее многие винят в том, что случилось. За работой, за поисками эфемерного женского счастья с мужчиной, для которого тюрьма была домом, она запустила воспитание детей. А одному ребенку так точно сломала судьбу…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали также о другом жутком случае, который произошел в Харьковской области. Отчим забил кулаками до смерти свою 3-летнюю падчерицу. А сотрудники ювенальной полиции, которые могли спасти девочку, халатно отнеслись к своим обязанностям и не сделали этого.

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