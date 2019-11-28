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Оптическая иллюзия: сеть озадачили странные ноги девочки (фото)

14:36 28 ноября 2019 366
Девочка с пакетом попкорна
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пользователей соцсети Twitter озадачила фотография девочки. Кажется, будто у ребенка непропорционально тонкие ноги. На самом деле это оптическая иллюзия. Девочка держит в руках перед собой пакет с попкорном, который сливается по цвету с фоном, на котором она стоит — увядшей травой.

Фото стало вирусным разошлось по всем соцсетям. Некоторые говорили, что им потребовалось время, чтобы увидеть пакет с попкорном.

«Я всерьез обеспокоился и подумал: „Этого ребенка нужно спасти и накормить“», «Тут кто-то говорил про поп-корн, и я сначала подумал: „Да, ей нужно дать попкорн, но разве этого достаточно? А потом наконец разглядел пакет с попкорном“», — писали комментаторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой иллюзии — девушка запустила челлендж в сети благодаря ловкости своих рук.

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