Оптическая иллюзия: сеть озадачили странные ноги девочки (фото)

Мир

Пользователей соцсети Twitter озадачила фотография девочки. Кажется, будто у ребенка непропорционально тонкие ноги. На самом деле это оптическая иллюзия. Девочка держит в руках перед собой пакет с попкорном, который сливается по цвету с фоном, на котором она стоит — увядшей травой.

Фото стало вирусным разошлось по всем соцсетям. Некоторые говорили, что им потребовалось время, чтобы увидеть пакет с попкорном.

«Я всерьез обеспокоился и подумал: „Этого ребенка нужно спасти и накормить“», «Тут кто-то говорил про поп-корн, и я сначала подумал: „Да, ей нужно дать попкорн, но разве этого достаточно? А потом наконец разглядел пакет с попкорном“», — писали комментаторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой иллюзии — девушка запустила челлендж в сети благодаря ловкости своих рук.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter