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Ловкость рук на грани фантастики: девушка запустила челлендж в сети (видео)
19-летняя жительница Лос-Анджелеса Тори Парено прославилась в интернете, опубликовав необычное видео в соцсети TikTok. В нем девушка сделала трюк, создающий впечатление, будто одна ее рука проходит сквозь другую.
heres something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri— LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019
Пользователи были так поражены, что некоторые сочли это магией или каким-то спецэффектом. Одна из комментаторов объяснила секрет оптической иллюзией: «Чтобы возник этот странный эффект, она сгибает пальцы левой руки, а потом сгибает пальцы правой руки над пальцами левой. Это не сумасшествие какое-то, просто выглядит круто, когда она делает это быстро».
Видео стало вирусным и набрало миллионы просмотров. Тори запустила челлендж: ее трюк принялись повторять другие пользователи, публикуя результат. У кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. Один парень повторил трюк в светящихся перчатках, желая сделать его еще эффектнее.
i did ur thing but with LED gloves :^) pic.twitter.com/yh1jGlEXp9— The Lightshow Hashira (@JomarriSalomon) November 22, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали о видео с другой оптической иллюзии — пользователи сети затруднились сразу определить, кто перед ними — кролик или ворон.
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