Евросоюз назвал нецелесообразным закрепление предельных цен на рынке электроэнергии

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Нет целесообразности в закреплении ценовых ограничений на рынке электроэнергии, предлагаемых законопроектом «О внесении некоторых изменений в Закон «О рынке электрической энергии» (№ 2233). Об этом идет речь в письме главы Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикаса председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, которое опубликовала нардеп от «Европейской солидарности», глава парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Установление ценовых ограничений является особой формой государственного вмешательства и в случае должного обоснования может регулироваться подзаконными актами. Таким образом, мы не видим необходимости в этой поправке», — говорится в обращении Маасикаса.

Он также отметил, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии были введены в качестве временной меры и в ЕС рекомендуют от них отказаться, поскольку это подрывает мотивацию участников рынка к конкуренции.

«Мы также обратили внимание на то, что ценовые ограничения используются регулятором еще с 1 июля 2019 г. В связи с введением нового рынка ценовые ограничения рассматривались в качестве предупредительной меры ограниченного срока действия. Однако следует избегать применения ценовых ограничений, базирующихся на предельных затратах: они серьезно подрывают мотивацию компаний к конкуренции, поскольку де-факто они регулируют оптовые цены. Необходимо отметить, что нам не встречалось какое-либо убедительное обоснование введения данной меры, в связи с этим мы предлагаем как можно скорее отказаться от ее использования», — говорится в обращении.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон «О рынке электроэнергии» (№ 2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, этот законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса направила свои предложения к законопроекту № 2233 в обращении к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, отметив, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сворачиванию энергореформы и возвращению ручного регулирования в энергетике.

Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект № 2233, потому что он отменяет реформу рынка электроэнергии и делает невозможным синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.

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