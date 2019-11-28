23.91 / 24.13 26.25 / 26.60
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Нам было не все равно": Зеркаль написала заявление об увольнении из МИД

14:51 28 ноября 2019 316
Лана Зеркаль
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, как и заявляла ранее, написала заявление об увольнении из МИДа по собственному желанию.

«Каждый из нас пишет „книгу своей жизни“. Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет. Эта глава насыщенная беспрецедентным количеством событий, различных по характеру, содержанию и влиянием на меня и на ми. Мне повезло писать эту главу вместе с людьми, которые были рядом в борьбе за Достоинство и Свободу. Для нас это не просто слова, это принципы нашей жизни», — написала Зеркаль на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Лане Зеркаль предложили должность заместителя руководителя Офиса президента, однако она отказалась.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Зима

Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Дядя Вадя и Потап

«Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение

Лука Затравкин

Сына известного российского художника засосало в унитаз во время полета (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер