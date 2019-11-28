Политика

"Нам было не все равно": Зеркаль написала заявление об увольнении из МИД

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, как и заявляла ранее, написала заявление об увольнении из МИДа по собственному желанию.

«Каждый из нас пишет „книгу своей жизни“. Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет. Эта глава насыщенная беспрецедентным количеством событий, различных по характеру, содержанию и влиянием на меня и на ми. Мне повезло писать эту главу вместе с людьми, которые были рядом в борьбе за Достоинство и Свободу. Для нас это не просто слова, это принципы нашей жизни», — написала Зеркаль на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Лане Зеркаль предложили должность заместителя руководителя Офиса президента, однако она отказалась.

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