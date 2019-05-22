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Дело не в должности: Зеркаль прокомментировала отказ работать в администрации Зеленского
Заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль, которую сначала назначили на должность советника президента Владимира Зеленского, но потом соответствующий указ пропал с президентского сайта, кратко прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Подчеркнув, что вечером 22 мая она даст подробные объяснения, Лана Зеркаль добавила: «Сейчас могу сказать — вопрос не в должности».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одним из возможных кандидатов на пост министра иностранных дел Украины называют Вадима Пристайко — посла Украины при НАТО.
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