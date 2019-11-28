23.91 / 24.13 26.25 / 26.60
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Машина снесла подростка на дороге в Днепре: жуткий момент попал на видео

15:09 28 ноября 2019 219
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 27 ноября, в Днепре автомобиль сбил 15-летнего парня. На днях на трассе Киев — Чернигов в селе Семиполки произошли две аварии с участием пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

Авария в Днепре произошла вечером, около половины девятого, на Донецком шоссе.

Парень перебегал дорогу на красный свет и водитель ВАЗа не успел остановить авто. Пострадавшего забрала скорая в больницу Мечникова.

Видео ДТП опубликовано в Facebook на странице «Днепр Оперативный».

Ранее «ФАКТЫ» писали о жуткой аварии в Киеве на улице Зодчих (Борщаговка), в которой пострадало 10 человек, из них двое погибли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Зима

Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Дядя Вадя и Потап

«Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение

Лука Затравкин

Сына известного российского художника засосало в унитаз во время полета (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер