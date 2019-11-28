Происшествия

Машина снесла подростка на дороге в Днепре: жуткий момент попал на видео

В среду, 27 ноября, в Днепре автомобиль сбил 15-летнего парня. На днях на трассе Киев — Чернигов в селе Семиполки произошли две аварии с участием пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

Авария в Днепре произошла вечером, около половины девятого, на Донецком шоссе.

Парень перебегал дорогу на красный свет и водитель ВАЗа не успел остановить авто. Пострадавшего забрала скорая в больницу Мечникова.

Видео ДТП опубликовано в Facebook на странице «Днепр Оперативный».

Ранее «ФАКТЫ» писали о жуткой аварии в Киеве на улице Зодчих (Борщаговка), в которой пострадало 10 человек, из них двое погибли.

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