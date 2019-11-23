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Происшествия

Гиблое место: в селе на трассе Киев-Чернигов произошло два ДТП за ночь, погибли двое людей

4:55 23 ноября 2019 11
ДТП Семиполки
Инф. «ФАКТОВ»

В течение ночи с пятницы на субботу на трассе Киев-Чернигов в селе Семиполки произошли две аварии с участием пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

В результате указанных дорожно-транспортных происшествий два человека погибли и трое пострадали, пишет dtp.kiev.ua.

В частности, первая авария случилась в Семиполки вечером 22 ноября: автомобиль Opel сбил двух пешеходов, которые погибли на месте.

Также пострадали водитель и пассажир автомобиля они были госпитилизированы. Подробности происшествия устанавливает полиция.

Второе ДТП случилось недалеко от места первой трагедии. В темноте автомобиль KIAсбил парня, перебегавшего дорогу в непредусмотренном месте.

В результате удара с пострадавшего слетела обувь. Его в критическом состоянии доставили в больницу.

Напомним, что накануне ночью два ДТП произошли в столице: на Голосееском проспекте и на проспекте Палладина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страшном ДТП, которое произошло в Киеве в ночь на среду, 20 ноября, на улице Зодчих (Борщаговка): в нем пострадало 10 человек, из них двое погибли.

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