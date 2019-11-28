Политика

Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ – это капитуляция Украины перед российскими захватчиками, – Лютый

Восстановление импорта электроэнергии из РФ, которое началось из-за «поправки Геруса» — это прямая капитуляция Украины перед российскими захватчиками, виновные должны понести ответственность. Об этом заявил председатель правления ОО «Центр помощи и адаптации ветеранов, инвалидов, бойцов АТО и других участников боевых действий» Владимир Лютый.

«Это прямая капитуляция украинского государства перед российскими захватчиками. Напрямую, как мы говорим, это предательство нашего в настоящее время руководства государства, за которое они будут отвечать, нести очень большую ответственность перед народом», — заявил Лютый.

По его мнению, такие действия подпадают под обвинение в государственной измене, за которую предусмотрена ответственность.

«Государственная измена началась с того, что ни одно решение не вынеслось на публичное обсуждение. По законодательству они должны принимать открыто, обсуждать… Это предательство», — сказал Лютый.

Он считает, что из-за импорта электроэнергии в настоящее время Украину сознательно снова подсаживают на энергетическую иглу Кремля: «Нас снова возвращают на 10 лет назад и сажают на иглу России».

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая разрешила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос в три раза по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко назвал импорт электроэнергии из РФ финансированием энергоотрасли страны-агрессора вместо собственной. Он считает, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

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