- 16:48 В Украине впервые за годы независимости проведут аудит Верховной Рады
- 16:47 Суд снова отказал прокуратуре в аресте Ляшко
- 16:31 В Киеве опять отменят скоростной трамвай: что произошло
- 16:24 Еще одного известного российского актера не пустили в Украину из-за Крыма
- 16:18 "Дистанцию, которую режим Януковича проходил за годы, режим Зеленского преодолевает за месяцы", — Портников
- 16:18 Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ – это капитуляция Украины перед российскими захватчиками, – Лютый
- 16:17 В гардеробе — пальто овер-сайз и обувь на каблуке: из украинских женщин-военных сделают модниц
- 16:10 Стало известно о планах "Укрзалізниці" повысить цены на билеты в 2020 году: насколько вырастут тарифы
- 15:43 Зеленский хочет изменить госбюджет и просит Раду найти "лишние" 200 миллионов
- 15:42 Первый скандал на «Евровидении-2020»: Венгрия неожиданно отказалась от участия
- 15:41 Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака
- 15:33 Скандал в исправительной колонии под Киевом: тюремщики отказались отпустить заключенного с истекшим сроком наказания
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ – это капитуляция Украины перед российскими захватчиками, – Лютый
Восстановление импорта электроэнергии из РФ, которое началось из-за «поправки Геруса» — это прямая капитуляция Украины перед российскими захватчиками, виновные должны понести ответственность. Об этом заявил председатель правления ОО «Центр помощи и адаптации ветеранов, инвалидов, бойцов АТО и других участников боевых действий» Владимир Лютый.
«Это прямая капитуляция украинского государства перед российскими захватчиками. Напрямую, как мы говорим, это предательство нашего в настоящее время руководства государства, за которое они будут отвечать, нести очень большую ответственность перед народом», — заявил Лютый.
По его мнению, такие действия подпадают под обвинение в государственной измене, за которую предусмотрена ответственность.
«Государственная измена началась с того, что ни одно решение не вынеслось на публичное обсуждение. По законодательству они должны принимать открыто, обсуждать… Это предательство», — сказал Лютый.
Он считает, что из-за импорта электроэнергии в настоящее время Украину сознательно снова подсаживают на энергетическую иглу Кремля: «Нас снова возвращают на 10 лет назад и сажают на иглу России».
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая разрешила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос в три раза по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.
Ранее народный депутат Украины, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко назвал импорт электроэнергии из РФ финансированием энергоотрасли страны-агрессора вместо собственной. Он считает, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...