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«Содержанка миллиардера»: Оля Полякова впечатлила блестящим образом (фото)
Популярная певица Оля Полякова, заговорившая о разводе, впечатлила блестящим образом. Она сверкнула соблазнительными формами в эффектном облегающем блестящем платье цвета металлик. Пикантности образу придавал полупрозрачный верх, отрывающий декольте. Оля дополнила образ стильными туфлями с мерцающими элементами.
«Я в образе содержанки миллиардера», — так охарактеризовала свой лук Оля Полякова. Блестящий наряд только подчеркнул статус певицы. В этот вечер она получила почетную награду «Королева ночи» от программы «Зірковий шлях» («Украина»).
Правда, королевой Оля побыла минут пять. Одно неосторожное движение — и статуэтка разлеталась вдребезги.
Унывать по этому поводу Полякова не стала, а заявила, что в будущем году намерена работать еще больше.
«Не собираюсь сидеть на лавочке запасных, я буду действующим игроком, поэтому — коллеги, не расслабляйтесь! Это мой год, так что я думаю, что он будет грандиозным», — сказала Оля Полякова.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Оля Полякова рассказала о своем пути к успеху, провокациях и отношениях в семье, а также о том, при каких условиях поедет на «Евровидение».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!