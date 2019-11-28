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Оля Полякова неожиданно заговорила о разводе: откровенное признание певицы
Популярная певица Оля Полякова, выпустившая недавно клип «Эй, секундочку!», неожиданно заговорила о разводе. «Королева ночи» призналась, что в ее семье кипят нешуточные страсти, иногда они с мужем ссорятся и угрожают друг другу разводом. Певица говорит, что не видит ничего страшного в разводах: если люди перестают быть счастливыми вместе, такой брак обречен.
«Часто мы воспринимаем разводы или расставания как нечто ужасное. У меня с мужем, конечно, тоже бывают разногласия. Мы можем орать друг на друга, заявляя, что разведемся.
Но пока что это только крики. До сих пор еще ни разу не дошли до раздела имущества. Потому что, как только заходит разговор на эту тему, он мне говорит, что оставит мне все и уйдет. И я сразу думаю: «Ну как же можно развестись с таким идеальным человеком?» Как говорится в известном мультфильме: «Такая корова нужна самому», — смеясь рассказала Оля.
Она даже поднимала тему развода в разговоре с 14-летней дочерью Машей. Девочка поддержала маму в ее решении.
«Спросила ее: „Если мы с папой разведемся, как ты к этому отнесешься?“ И она ответила: „Ты знаешь, я тебя пойму. Потому что все должны быть счастливы. И если ты больше не чувствуешь себя счастливой, то…“ Потом она, конечно, добавила: „Но я не думаю, что вы с папой несчастливы“. Мои дети чувствуют все!», — призналась Полякова в интервью изданию «Караван историй».
Недавно снова заговорили о разводе участницы группы «НеАнгелы» Славы и хирурга Эдгара Каминского. Спустя полгода после расставания он назвал свои причины развода. А Слава в откровенном интервью раскрыла совершенно иные.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?